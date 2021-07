Κάνε Restart στη ζωή σου στις 23 Ιουλίου με τον Μανώλη Ισχάκη

«Αυτή είναι η τελευταία σου ευκαιρία. Μετά από αυτό το σημείο δεν υπάρχει γυρισμός. Παίρνεις το μπλε χάπι, η ιστορία τελειώνει. Ξυπνάς στο κρεβάτι σου και πιστεύεις ό,τι θέλεις εσύ. Παίρνεις το κόκκινο χάπι, παραμένεις στην Χώρα των Θαυμάτων, και θα σου δείξω πόσο βαθιά φθάνει η πραγματικότητα. Θυμήσου, το μόνο που σου προσφέρω είναι η αλήθεια. Τίποτε παραπάνω».



Όπως αναγνώρισες είναι τα λόγια του Μορφέα στην ταινία «The Matrix». Θα μπορούσαν κάλλιστα να είναι τα λόγια του Μανώλη Ισχάκη καθώς σε καλωσορίζει στο Restart!



Πώς θα ήταν αν μπορούσαμε να ξεκινήσουμε από την αρχή; Αν είχαμε στα χέρια μας μια δεύτερη ευκαιρία για να σχεδιάσουμε τη ζωή μας όπως την ονειρευόμαστε; Αν ζούσαμε την κάθε μέρα με πάθος;



Το δημοφιλές βιωματικό σεμινάριο Restart! Η Δεύτερη Ευκαιρία® που έχει κατακτήσει το Λονδίνο βρίσκεται στην Ελλάδα και θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας Zoom στις 23, 24 και 25 Ιουλίου.

Ο Μανώλης Ισχάκης, ιδρυτής της μεθόδου Holistic Result Transformational Coaching® σε μόλις τρεις μέρες καταφέρνει να σβήσει από τον εγκέφαλο οτιδήποτε αρνητικό έχει δημιουργήσει το παρελθόν και να μεταμορφώσει τους συμμετέχοντες ώστε να ζήσουν ελεύθεροι μακριά από ενοχές, φοβίες και απόρριψη.



«Φαντάσου ότι έχεις έναν άσπρο πίνακα μπροστά σου και κρατάς έναν μαύρο μαρκαδόρο, εξηγεί ο Μανώλης Ισχάκης. Τι μπορείς να γράψεις ή να ζωγραφίσεις πάνω;ΤΑ ΠΑΝΤΑ! Όταν όμως γεμίσεις τον πίνακα, και συνεχίσεις να γράφεις θα φτάσεις σε ένα σημείο που θα διακρίνεις μόνο… μουντζούρες! Πρέπει να βρεις έναν τρόπο να τον καθαρίσεις από τις περιττές πληροφορίες και από όσα δεν του είναι χρήσιμα. Το Restart λειτουργεί σαν το σφουγγαράκι του εγκεφάλου! Διαγράφει όλα τα αρνητικά συναισθήματα και τα κακώς κείμενα που μας μπλοκάρουν, αλλάζοντας τη δομή του εγκεφάλου, και, ως αποτέλεσμα, τη δομή της ζωής μας!



Η στιγμή μοιάζει ιδανική για να μπούμε στη μετά-covid εποχή με αυτοπεποίθηση και γερές βάσεις για να αφήσουμε πίσω τις δυσκολίες που ζήσαμε ένα χρόνο τώρα και να χτίσουμε τον καινούργιο υπέροχο εαυτό μας.



Ο Μανώλης Ισχάκης ζει και δραστηριοποιείται στο Λονδίνο και είναι ιδρυτής της μεθόδου Holistic Result Transformational Coaching®.



Έχει παρακολουθήσει κάποια από τα πιο σημαντικά παγκοσμίως σεμινάρια σχετικά με το life coaching όπως Strategic Interventionist at Robbins -Madanes Training Program, Strategic Interventionist Core 100 at Robbins -Madanes Training Program, Strategic Interventionist Core 200 at Robbins -Madanes Training Program, Marriage Education and Divorce Parenting at Robbins -Madanes Training Program, Breakthrough at Robbins -Madanes Training Program, Master NLP Practitioner at American Board of NLP, Master NLP Coach at American Board of NLP, Master Time Line Therapy Practitioner at American Board of NLP, Master Hypnosis Practitioner at American Board of NLP, Extended DISC Practitioner, Basic & Advanced Theta Healer at Think, MVOC Spiritual System.



Το αποτέλεσμα ήταν να αναπτύξει τη δική του μέθοδο, η οποία συνδυάζει τη σύγχρονη θετική ψυχολογία, το NLP (Νευρο-γλωσσικός Προγραμματισμός), την κβαντική φυσική, τη γλωσσολογία και τη φιλοσοφία. Μέσω αυτής έχει βοηθήσει χιλιάδες ανθρώπους σε όλο τον κόσμο να ενεργοποιήσουν τον εγκέφαλό τους και να δημιουργήσουν εξαιρετική επιτυχία στη ζωή τους.



Το σεμινάριο Restart! Η Δεύτερη Ευκαιρία® θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας Zoom στις 23, 24 και 25 Ιουλίου ενώ συνοδεύεται από bonus group coaching με τον Μανώλη Ισχάκη για έναν ολόκληρο μήνα.



Δηλώστε συμμετοχή στο https://www.manolisischakis.gr/restart/και φέρτε την αλλαγή που αξίζετε στη ζωή σας.



Οι δύο μέρες που δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα είναι το χθες και το αύριο. Πάμε λοιπόν για RESTART ΤΩΡΑ!





Ζήσε αυτή τη συγκλονιστική εμπειρία ζωής και ανακάλυψε τον υπέροχο εαυτό σου!



