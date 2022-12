Κλέβουν τις εντυπώσεις τα χριστουγεννιάτικα δέντρα των διασήμων!

Λίγες ημέρες πριν τα Χριστούγεννα και οι διάσημοι σε όλο τον κόσμο έχουν στολίσει με το δικό τους μοναδικό τρόπο το Χριστουγεννιάτικο δέντρο. Εντυπωσιακά στολίδια, άπειρα λαμπάκια, πλούσια διακόσμηση με φανταχτερά χρώματα, είναι μερικά από τα στοιχεία που επέλεξαν και μοιράστηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Tζιλ Μπάιντεν (Jill Biden)

Η Πρώτη Κυρία αποκάλυψε ότι το επίσημο χριστουγεννιάτικο δέντρο του Λευκού Οίκου στο Μπλε Δωμάτιο, είναι ένα έλατο 5 μέτρων από την Πενσυλβάνια στολισμένο με χειροποίητες απεικονίσεις των επίσημων πτηνών της πολιτείας σε χρώματα μπλε, χρυσό και ασήμι.

Κιμ Καρντάσιαν (Kim Kardashian)

Η Αμερικανίδα επιχειρηματίας στόλισε ένα εντυπωσιακό πανύψηλο δέντρο με λευκά στολίδια και φωτάκια στο «αγαπημένο της σαλόνι» το οποίο είναι εξ ολοκλήρου λευκό και οχτώ χριστουγεννιάτικα δέντρα έξω από το μπάνιο της. Μοιράστηκε στο Instagram ένα βιντεάκι νυχτερινό από το πολυτελές και μίνιμαλ μπάνιο καθώς και ένα από το σαλόνι της με το πιανίστα Φίλιπ Κόρνις (Philip Cornish) να τραγουδά το «We Wish You A Merry Christmas».

Κέλι Ρίπα (Kelly Ripa)

Η παρουσιάστρια και ηθοποιός στόλισε το χριστουγεννιάτικο δέντρο με μία «συλλογή στολιδιών 33 ετών» και ένα λαμπερό αστέρι στην κορυφή. «Δεν είναι υπέροχο...», έγραψε στο Instagram.

Ρις Γουίδερσπουν (Reese Witherspoon)

Γεμάτο με κόκκινα και ασημένια στολίδια, η ηθοποιός έδειξε το δέντρο της με μια χαριτωμένη selfie στο Instagram.

Μίλι Μπόμπι Μπράουν (Millie Bobby Brown)

Η ηθοποιός στόλισε το χριστουγεννιάτικο δέντρο με τον αρραβωνιαστικό της Τζέικομπ Μπονγκιόβι (Jake Bongiovi) και κατέγραψε όλη τη διαδικασία στο Instagram με το διαχρονικό «All I Want For Christmas Is You» να το συνοδεύει. Το εορταστικό βίντεο τράβηξε την προσοχή και το σχολιασμό της τραγουδίστριας Μαράια Κάρεϊ.