Πέθανε σε ηλικία 95 ετών η Τζούντιθ Κερ, η συγγραφέας του παιδικού βιβλίου «Η τίγρη που ήρθε επίσκεψη»

«Με μεγάλη λύπη ανακοινώνουμε πως η Τζούντιθ Κερ, συγγραφέας και εικονογράφος των The Tiger Who Came to Tea (Η τίγρη που ήρθε επίσκεψη), When Hitler Stole Pink Rabbit (Όταν ο Χίτλερ έκλεψε το Ροζ Κουνέλι), Mog the Forgetful Cat [Μογκ, η ξεχασιάρα γάτα] και πολλών άλλων κλασικών παιδικών βιβλίων, πέθανε στο σπίτι της χθες σε ηλικία 95 ετών έπειτα από σύντομη ασθένεια», ανακοινώθηκε από τον εκδοτικό οίκο Harper Collins.

Η οικογένεια της Κερ, η οποία γεννήθηκε στο Βερολίνο, έφυγε από τη Γερμανία το 1933 για να διαφύγει από την άνοδο του ναζιστικού κόμματος και έφθασε μέσω Παρισιού στην Αγγλία.

Ο αγώνας της μελών της οικογένειας να τα βγάλουν πέρα ως φτωχοί πρόσφυγες στο Παρίσι και στη συνέχεια στο Λονδίνο στη διάρκεια του πολέμου αποτέλεσε το θέμα της αυτοβιογραφικής τριλογίας της Κερ που ξεκίνησε με το «When Hitler Stole Pink Rabbit», που εκδόθηκε το 1971.

Το βιβλίο μεταφράστηκε σε πολλές γλώσσες και αποτέλεσε μέρος του σχολικού προγράμματος ως μια εισαγωγή σε ένα σκοτεινό κεφάλαιο της Ιστορίας. Κέρδισε το περίβλεπτο Youth Book Prize στη Γερμανία και το 1993 ένα σχολείο στη γενέτειρά της, το Βερολίνο, πήρε το όνομα Κερ.

Σε συνέντευξή της στο Reuters το 2015, η Κερ είπε πως, όσο μεγάλωνε, σκεπτόταν όλο και πιο συχνά τα παιδιά των Εβραίων της γενιάς της που χάθηκαν στο Ολοκαύτωμα και τη ζωή που θα μπορούσαν να έχουν ζήσει.

«Αν έχεις μια ζωή που τόσοι πολλοί άνθρωποι δεν είχαν, δεν μπορείς να τη σπαταλάς», είπε στο Reuters.

Όταν ήταν νέα, η Κερ εργάστηκε ως σχεδιάστρια υφασμάτων, δασκάλα εικαστικών και κειμενογράφος στο BBC προτού σταματήσει να εργάζεται για να μεγαλώσει μαζί τον άνδρα της, τον Τομ, τα δύο παιδιά τους.

Ήταν στη διάρκεια αυτής της περιόδου, όταν φρόντιζε την κόρη της Τέισι που δεν περπατούσε ακόμα, που επινόησε την ιστορία της Σοφίας και της μαμάς της, που παίρνουν το τσάι τους στο σπίτι, όταν μια φιλική τίγρη καταφθάνει απρόσκλητη, τρώει όλο το φαγητό και μετά φεύγει για να μην επιστρέψει ποτέ.

«Μίλα στην τίγρη» έλεγε συχνά η Τέισι και, χρόνια αργότερα, όταν και τα δύο παιδιά της Κερ πήγαιναν σχολείο και σκεφτόταν τι να κάνει στη συνέχεια, συνέλαβε την ιδέα ενός βιβλίου.

«Η τίγρη που ήρθε επίσκεψη» κυκλοφόρησε το 1968 συγκεντρώνοντας ενθουσιώδεις κριτικές και από τότε είναι μπεστ σέλερ με το «Mog the Forgetful Cat» να ακολουθεί το 1970, το πρώτο μιας μακράς σειράς.

Η Κερ ερωτάτο συχνά αν η τίγρη είχε ένα κρυμμένο νόημα και ορισμένοι έχουν αφήσει να εννοηθεί ότι μπορεί να συμβόλιζε τον Χίτλερ ή τους Ναζί, που εισβάλλουν στο σπίτι της και κλέβουν τα υπάρχοντά της. Η Κερ απέρριψε αυτή την εκδοχή, λέγοντας πως η ιδέα για την τίγρη της ήρθε μια μέρα που επισκέφθηκε τον ζωολογικό κήπο με την Τέισι και πως το ζώο ήταν ακίνδυνο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ