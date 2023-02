Σαν σήμερα γεννήθηκε η Λόρα Ίνγκαλς - Ουάιλντερ

Σαν σήμερα στις 7 Φεβρουαρίου 1867, γεννήθηκε η Αμερικανίδα συγγραφέας, δασκάλα και δημοσιογράφος, Λόρα Ίνγκαλς - Ουάιλντερ, η οποία είναι γνωστή για την αυτοβιογραφική σειρά παιδικών βιβλίων με πιο γνωστό «Το μικρό σπίτι στο λιβάδι», που μεταφέρθηκε με επιτυχία στη μικρή οθόνη το 1974.

Η Λόρα Ίνγκαλς - Ουάιλντερ (Laura Ingalls Wilder) γεννήθηκε στις 7 Φεβρουαρίου 1867 στο Πέπιν της πολιτείας Ουισκόνσιν, σ’ ένα ξύλινο αγροτόσπιτο, που το περιγράφει η ίδια στο «Μικρό Σπίτι στο Μεγάλο Δάσος», το πρώτο βιβλίο της σειράς. Σε ηλικία δεκατριών ετών με την οικογένειά της εγκατέλειψε τα πυκνά δάση του Ουισκόνσιν για τα λιβάδια του Κάνσας κι από εκεί στην εύφορη κοιλάδα της Μινεζότα, μέχρι μια ολοκαίνουρια πόλη, στο τέλος της σιδηροδρομικής γραμμής, στην περιοχή της Ντακότα.

Στη μακρόχρονη αναζήτησή τους για μια νέα ζωή σε δική τους γη, η Λόρα και οι δικοί της, γνήσιοι πιονιέροι, αντιμετώπισαν τα πάντα· από μεγάλες ξηρασίες και βαρυχειμωνιές, μέχρι κατεστραμμένες σοδειές και επιδρομές ακρίδων. Η Λόρα έδειξε από μικρή εξυπνάδα και κουράγιο και η ζωή της στα σύνορα ήταν μια διαρκής περιπέτεια. Δούλευε σκληρά για να βοηθάει τους γονείς της στο σπίτι και στην οικογενειακή φάρμα, αλλά υπήρχε πάντα και χρόνος για διασκέδαση, που σήμαινε σκαρφάλωμα στα δέντρα, βόλτες με το άλογο και με το έλκηθρο, παιχνίδι με τις τρεις αδελφές της και τραγούδι όταν ο πατέρας της γρατζούνιζε το βιολί του.

Η Λόρα αγαπούσε πολύ το σχολείο και στα δεκαπέντε της έγινε δασκάλα, όπως και η μητέρα της. Τρία χρόνια αργότερα παντρεύτηκε τον Αλμάνζο Ουάιλντερ (1857-1949), ένα ήσυχο αγροτόπαιδο από τη βόρεια Νέα Υόρκη. Μαζί του, και με την κόρη τους Ρόουζ (1886-1968), η Λόρα επιχείρησε το δικό της ταξίδι με σκεπαστή άμαξα, μέχρι το Μάνσφιλντ του Μιζούρι. Εκεί, πιστεύοντας πως για να εκτιμήσεις πού έφτασες πρέπει να ξέρεις από πού ξεκίνησες, η Λόρα έγραψε για τα παιδικά της χρόνια στα αμερικανικά σύνορα μια σειρά βιβλίων, που έγινε ένα από τα αγαπημένα αναγνώσματα των αμερικανόπαιδων.

Το πιο γνωστό βιβλίο της σειράς, που γράφτηκε από το 1932 έως το 1943, είναι το «Το μικρό σπίτι στο λιβάδι» (Little House on the Prairie), που μεταφέρθηκε στην τηλεόραση το 1974 με πρωταγωνιστές τους Μάικλ Λάντον και την Μελίσα Γκίλμπερτ στο ρόλο της Λόρας. Η σειρά κράτησε έως το 1983 και γνώρισε τεράστια επιτυχία σ’ όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα, όπου προβλήθηκε μεταγλωττισμένη από το τηλεοπτικό κανάλι των Ενόπλων Δυνάμεων (ΥΕΝΕΔ).

Η Λόρα Ίνγκαλς - Ουάιλντερ πέθανε στο Μάνσφηλντ του Μιζούρι στις 10 Φεβρουαρίου 1957, σε ηλικία 90 ετών.