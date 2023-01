Σελίν Ντιόν: Ο αποκλεισμός της από τη «Λίστα των καλύτερων Τραγουδιστών» του Rolling Stone προκαλεί αγανάκτηση

Αγανάκτηση προκάλεσε ο αποκλεισμός της Σελίν Ντιόν (Celine Dion) από τη λίστα του περιοδικού «Rolling Stone» με τους 200 καλύτερους τραγουδιστές όλων των εποχών.

Η λίστα δημοσιεύτηκε την Πρωτοχρονιά, και συμπεριλαμβάνει από την Αρίθα Φράνκλιν μέχρι τη Rosalía, αλλά και πολλούς άλλους καλλιτέχνες γνωστούς που ξεχώρισαν στο τραγούδι.

Η απουσία της Ντιόν από τη λίστα προκάλεσε την οργή των θαυμαστών της που ξέσπασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Με σεβασμό, η απουσία της Σελίν Ντιόν, αναμφισβήτητα η καλύτερη τεχνικά φωνή όλων των εποχών, από αυτή τη λίστα είναι οριακή προδοτική», έγραψε στο Twitter ο παραγωγός Τζέιμι Λάμπερτ.

Respectfully, not including Celine Dion, arguably the best vocal technician of all time, in this list is borderline treasonous https://t.co/cy72FEpdyr