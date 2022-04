Το 14o Athens Tattoo Convention στο Γήπεδο Tae Kwon Do

Το 14ο Athens Tattoo Convention είναι γεγονός! Αν είσαι tattoo artist αγαπάς τα τατού, σου αρέσει η urban αισθητική, σου έχουν λείψει τα φεστιβάλ και τα πάρτι, η πρόταση είναι μία:

Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Γήπεδο Tae Kwon Do και στην τριήμερη εμπειρία (13, 14 και 15 Μαΐου) του απόλυτου φεστιβάλ tattoo στον κόσμο.

Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι το Athens Tattoo Convention έχει χαρακτηριστεί ως μια από τις καλύτερες αντίστοιχες διοργανώσεις παγκοσμίως.



Με 45.000 επισκέπτες την τελευταία χρονιά ο πήχης ανεβαίνει όλο και πιο ψηλά!

Φέτος συνολικά 350 καλλιτέχνες: η αφρόκρεμα των tattoo artists από το εξωτερικό (Ευρώπη, Καναδά, Βραζιλία κλπ), all star προσωπικότητες της τέχνης της δερματοστιξίας και οι καλύτεροι Έλληνες καλλιτέχνες συναντιούνται, διαγωνίζονταικαι προβάλλουν την τέχνη τους, τα είδη τατουάζ που γνωρίζουν έκρηξη και αναγνώριση παγκοσμίως.

Και επειδή πρόκειται και για ένα τεράστιο urban pary, το AthensTattoo Convention είναιμια διοργάνωση/πλήρης εμπειρία που τα έχει όλα: Live Tattooing, Tattoo Contests, Djsets, Live Bands (η εκρηκτική Πηνελόπη Αναστασοπούλου είναι η “mama sings fire” και θα κατακλύσει το stage το Σάββατο βράδυ!),Food & Drinks, Art Exhibition Experience, Game Rooms, Graffiti Show, Bike and Skate Show, Κids Playground, Body Painting, Show Acrobatics.

Να σημειώσουμε ότι για 6η συνεχή χρονιά το Athens Tattoo Convention δείχνει έμπρακτα την κοινωνική του ευαισθησία στηρίζοντας από την πρώτη μέρα της δημιουργίας του τη δράση του Οργανισμού Make A Wish. Πραγματοποιεί τις ευχές παιδιών που πάσχουν από σοβαρές ασθένειες μέσω της ενέργειας Star Your Body, στην οποία ο επισκέπτης κάνοντας ένα Tattoo από επιλεγμένα σχέδια αστεριών, ενισχύει με το 100% του αντιτίμου τον οργανισμό. Μέχρι σήμερα οι καλλιτέχνες μας έχουν ζωγραφίσει περισσότερα από 350 “αστεράκια της ευχής και συνεχίζουμε!





*Εξαιτίας αυξημένης ζήτησης θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με τη λίστα. Για τη ροή του κόσμου μπορείτε να ενημερωθείτε στο 6942293009 κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης

® Το Athens Tattoo Convention έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα υγειονομικής προστασίας και οι κανονισμοί λειτουργίας του συμμορφώνονται με την τρέχουσα νομοθεσία.

13, 14 & 15 Μαΐου 2022

Tae Kwon Do

Παλαιό Φάληρο

Μέρες & Ώρες:

Παρασκευή 14:00 – 23:00

Σάββατο 12:00 - 23:00

Κυριακή 12:00 - 23:00

Τιμή Εισιτηρίου:

10€ ημερήσιο

20€ Τριήμερο.

Συμπεριλαμβάνονται και όλα ταevents.

Προπώληση Εισιτηρίων:

https://www.viva.gr/tickets/show/tae-kwon-do/14th-international-athens-tattoo-convention/

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Παρασκευή 14:00-23:00

GRAFFITI SHOW

17:00-17:30 BODY PAINTING

17:30-18:30 BEST REALISTIC SMALL

19:00-20:00 BEST TRIBAL TATTOO CONTEST

20:00-21:00 BEST REALISTIC BIG

21:00-21:30 BEST BLACK WORK

21:30-22:30 BEST OF DAY

Σάββατο OPEN 11:00-24:00

GRAFFITI SHOW

13:30-14:00 BODY PAINTING

14:00-15:00 BEST OLD SCHOOL

15:30-17:00 BEST COLOR TATTOO CONTEST SMALL

17:30-19:00 BEST COLOR TATTOO CONTEST BIG

19:30-20:00 BEST DOTISM TATTOO CONTEST SMALL

20:00-20:30 BEST DOTISM TATTOO CONTEST BIG

21:00-22:00 Mama Sings Fire (live)

22:00-23:00 BEST OF DAY

Κυριακή OPEN 11:00-22:00

GRAFFITI SHOW

13:00-14:30 BEST BLACK AND GRAY TATTOO CONTEST SMALL

15:00-15:30 BODY PAINTING

15:30-17:00 BEST BLACK AND GRAY TATTOO CONTEST BIG

17:30-18:30 BEST JAPANESE BIG

19:00- 20:00 BEST OF SHOW SMALL

20:00-20:30 BEST OF SHOW BIG