Το Μουσείο Άντι Γουόρχολ ανακάλυψε και ψηφιοποίησε κασέτες των Velvet Underground

Το Μουσείο Άντι Γουόρχολ ανακάλυψε και ψηφιοποίησε σπάνιες κορυφαίες κασέτες από το ντεμπούτο άλμπουμ της μπάντας Velvet Underground το 1967, «The Velvet Underground & Nico», από την Verve Records. Οι μονοφωνικές κασέτες περιέχουν εναλλακτικές εκδοχές και μίξεις των εννέα αρχικών τραγουδιών που αποτέλεσαν τα θεμέλια του άλμπουμ του 1967.

«Ακούτε το άλμπουμ όπως είχε αρχικά σκοπό το συγκρότημα να το ακούσετε» είπε ο Ματ Γκρέι διευθυντής αρχείων στο Μουσείο Άντι Γουόρχολ σε δήλωσή του. «Η ποιότητα του ήχου είναι αξιοσημείωτη, σου δίνει μια νέα προοπτική» πρόσθεσε.

Το 1965, ο Άντι Γουόρχολ και οι Velvet Underground, με επικεφαλής τον Λου Ριντ προχώρησαν σε μια από τις πιο εμβληματικές καλλιτεχνικές συνεργασίες του 20ού αιώνα. Ο Γουόρχολ ανακάλυψε τους avant-garde rockers και ενήργησε ως μάνατζερ του συγκροτήματος.

«Η ιδέα της ποπ, τελικά, ήταν ότι ο καθένας μπορούσε να κάνει τα πάντα, οπότε φυσικά όλοι προσπαθούσαμε να τα κάνουμε όλα» έγραψε ο Γουόρχολ στα απομνημονεύματά του το 1980 «POPism: The Warhol Sixties».

«Όλοι θέλαμε να αναπτυχθούμε σε όποιον δημιουργικό τομέα μπορούσαμε, γι' αυτό όταν γνωρίσαμε τους Velvet Underground στα τέλη του ’65 θέλαμε να μπούμε και στη μουσική σκηνή».

Velvet Underground & Nico at Scepter Studios during the recording of the Velvet Underground’s first album, New York City, 1966 pic.twitter.com/vWrS2PLoYc