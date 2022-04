Βιβλιοπαρουσίαση: «Η Δέσποινα και το Φλιτζάνι με τη Ζάχαρη» του JonJ. Muth

Oι Εκδόσεις Φουρφούρι εκδίδουν στα ελληνικά το πιο πρόσφατο από τα βιβλία του πολυβραβευμένου JonJ. Muth, «Η Δέσποινα και το Φλιτζάνι με τη Ζάχαρη»! Ένα παραμύθι με ζεστή εικονογράφηση και δυνατούς συμβολισμούς, στο οποίο πρωταγωνιστεί η Δέσποινα και ο Αέρινος, ο αρκούδος Panda με τη δική του τηλεοπτική σειρά στην πλατφόρμα της AppleTV+ !



Η Δέσποινα και ο μικρός της γάτος, ο Σωκράτης, είναι πάντα μαζί. Όμως μια μέρα ένα αυτοκίνητο χτυπάει τον Σωκράτη και τότε η Δέσποινα αναζητά τον σοφό της φίλο, τον Αέρινο. Είναι σίγουρη πως εκείνος θα ξέρει το σωστό φάρμακο για να φέρει τον Σωκράτη πίσω στη ζωή. Ο Αέρινος λέει στη Δέσποινα ότι ναι, μπορεί να τη βοηθήσει: τη συμβουλεύει να γυρίσει όλη τη γειτονιά και να βρει κάποιον που θα της δώσει ένα φλιτζάνι ζάχαρη.



Για να φτιαχτεί όμως το φάρμακο υπάρχει και μια προϋπόθεση...



Ένα πραγματικό έργο τέχνης από τον Jon J Muth, που διαπνέεται ολόκληρο από μια αίσθηση απαλότητας και γαλήνης. Γιατί τελικά πρέπει να τιμάμε και να γιορτάζουμε τις εύθραυστες και ιερές στιγμές που όλοι μας μοιραζόμαστε μ’ αυτούς που αγαπάμε και αγαπήσαμε.

Για τον συγγραφέα:



Ο JonJ. Muth γεννήθηκε στο Ohio των ΗΠΑ, αλλά σπούδασε γλυπτική και shodō (καλλιγραφία με πινέλο) στην Ιαπωνία και ζωγραφική, χαρακτική και σχέδιο στην Αγγλία, στην Αυστρία και στην Γερμανία. Έχει εικονογραφήσει πολλά graphic novel, μεταξύ αυτών και το Sandman του Neil Gaiman, ενώ για το έργο του στο The Mystery Play έλαβε το πολυπόθητο βραβείο Eisner.



Όμως «η επιθυμία του να εξερευνήσει τα συναισθήματά του ως νέος πατέρας» τον ώθησαν να ασχοληθεί με το παιδικό βιβλίο ως συγγραφέας, αλλά και ως εικονογράφος. Πολυβραβευμένος πλέον και άκρως παραγωγικός, έλαβε μέχρι και Χρυσό Μετάλλιο από το Society of Illustrators το 1999.

Στοιχεία έκδοσης

Tίτλος πρωτοτύπου: Addy's Cup of Sugar

Συγγραφέας: JonJ. Muth

Μετάφραση:Νίκος Χατζόπουλος

Τιμή: €14,90

