Η αγωνία κορυφώνεται για τον μεγάλο τελικό της Eurovision 2026, καθώς η Βιέννη ζει ήδη στους παλμούς του κορυφαίου μουσικού διαγωνισμού της Ευρώπης. Λίγες ώρες πριν ανάψουν τα φώτα της σκηνής, Ελλάδα και Κύπρος ολοκληρώνουν τις τελευταίες τους προετοιμασίες, με τον Ακύλα και την Αντιγόνη Μπάξτον να είναι έτοιμοι να δώσουν τη δική τους μάχη για μια ξεχωριστή θέση στη φετινή διοργάνωση.

Η Ελλάδα συμμετέχει στον φετινό τελικό με τον Ακύλα και το τραγούδι «Ferto», μία συμμετοχή που βρίσκεται σταθερά στην πρώτη τριάδα των στοιχηματικών εταιρειών τις τελευταίες ημέρες.

Ο Έλληνας εκπρόσωπος θα εμφανιστεί στην 6η θέση του μεγάλου τελικού, ενώ η Κύπρος, με την Αντιγόνη και το τραγούδι «JALLA», θα διαγωνιστεί στην 21η θέση.

Οι δύο αποστολές ολοκλήρωσαν τις τελευταίες πρόβες τους στη Βιέννη, με τις εντυπώσεις από τις εμφανίσεις να θεωρούνται ιδιαίτερα θετικές.

Ωστόσο αξίζει να αναφερθεί πως μετά και την ολοκλήρωση του Β’ Ημιτελικού, η κατάταξη των φαβορί έχει αλλάξει, καθώς η Αυστραλία με την Delta Goodrem και το «Eclipse» έχει κερδίσει έδαφος έναντι του Ακύλα φιγουράροντας στη δεύτερη θέση, ενώ η Ελλάδα για την ώρα βρίσκεται στην τρίτη θέση.

Στην 4η θέση ακολουθεί το Ισραήλ με τον Noam Bettan και το «Michelle». Δανία, Ρουμανία, Γαλλία και Βουλγαρία ακολουθούν, ενώ η δεκάδα κλείνει με Ιταλία και Μάλτα.

Τι αλλάζει φέτος στο televoting

Σημαντικές αλλαγές ισχύουν φέτος στο σύστημα του televoting. Οι τηλεθεατές μπορούν πλέον να ψηφίζουν από τη στιγμή που ξεκινά το διαγωνιστικό μέρος της βραδιάς και δεν χρειάζεται να περιμένουν μέχρι την ολοκλήρωση όλων των εμφανίσεων.

Το κοινό μπορεί να ψηφίσει:

-τηλεφωνικά

-μέσω SMS

-μέσω της πλατφόρμας esc.vote

Κάθε χρήστης έχει δυνατότητα έως και 10 ψήφων, χωρίς όμως να μπορεί να ψηφίσει τη χώρα του.

Πότε ξεκινά ο τελικός

Ο μεγάλος τελικός της Eurovision 2026 θα αρχίσει στις 22:00 ώρα Ελλάδας και θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ1.

Τον σχολιασμό της βραδιάς έχουν αναλάβει η Μαρία Κοζάκου και ο Γιώργος Καπουτζίδης.

Με βάση τη σειρά εμφάνισης και τη διάρκεια των acts, ο Ακύλας αναμένεται να ανέβει στη σκηνή περίπου μεταξύ 22:30 και 22:45 ώρα Ελλάδας.

Η σειρά εμφάνισης στον τελικό της Eurovision 2026

1. Δανία: Søren Torpegaard Lund, «Før Vi Går Hjem»

2. Γερμανία: Sarah Engels, «Fire»

3. Ισραήλ: Noam Bettan, «Michelle»

4. Βέλγιο: ESSYLA, «Dancing on the Ice»

5. Αλβανία: Alis, «Nân»

6. Ελλάδα: Akylas, «Ferto»

7. Ουκρανία: LELÉKA, «Ridnym»

8. Αυστραλία: Delta Goodrem, «Eclipse»

9. Σερβία: LAVINA, «Kraj Mene»

10. Μάλτα: AIDAN, «Bella»

11. Τσεχία: Daniel Zizka, «CROSSROADS»

12. Βουλγαρία: DARA, «Bangaranga»

13. Κροατία: LELEK, «Andromeda»

14. Ηνωμένο Βασίλειο: LOOK MUM NO COMPUTER, «Eins, Zwei, Drei»

15. Γαλλία: Monroe, «Regarde !»

16. Μολδαβία: Satoshi, «Viva, Moldova!»

17. Φινλανδία: Linda Lampenius x Pete Parkkonen, «Liekinheitin»

18. Πολωνία: ALICJA, «Pray»

19. Λιθουανία: Lion Ceccah, «Sólo Quiero Más»

20. Σουηδία: FELICIA, «My System»

21. Κύπρος: Antigoni, «JALLA»

22. Ιταλία: Sal Da Vinci, «Per Sempre Sì»

23. Νορβηγία: JONAS LOVV, «YA YA YA»

24. Ρουμανία: Alexandra Căpitănescu, «Choke Me»

25. Αυστρία: COSMÓ, «Tanzschein»