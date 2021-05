Arc For Dance Festival: Το 14ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού διαδικτυακά από το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά φιλοξενεί από 22 έως 30 Μαΐου, το 14ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού «Arc For Dance Festival», το οποίο θα διεξαχθεί διαδικτυακά και θα περιλαμβάνει παραστάσεις χορού και εργαστήρια.

Το 2021, το ARC14 δηλώνει ότι, τώρα περισσότερο από ποτέ, είναι καιρός για χορό.

Κατανοούμε τον χρόνο μέσω των σωμάτων μας, μετράμε τη ροή του μέσω της κίνησής μας, οι αναμνήσεις μας είναι ίχνη της σχέσης μας προς αυτόν, τον πραγματώνουμε μέσω της παρουσίας μας και της βούλησής μας κι έτσι αναδύεται ως η κατάλληλη στιγμή για κάθε πράγμα και κάθε πράξη – αυτό δηλαδή που οι αρχαίοι Έλληνες εννοούσαν με τη λέξη καιρός.

Γηγενείς κοσμολογίες αφηγούνται και τιμούν το συνεχές χώρου-χρόνου μέσω του χορού, μέσω της κίνησης του σώματος, της παραστατικής τελετουργίας.



Επιστήμονες προσπαθούν να εξηγήσουν την ψευδαίσθηση του χρόνου ως το αποκύημα της ανημπόριας μας να αντιληφθούμε και να συναισθανθούμε κάθε κινούμενη λεπτομέρεια του κόσμου ταυτόχρονα.



Την εφετινή χρονιά, το ARC14 στοχάζεται πάνω στον χορό από τη σκοπιά του πλέον ζωτικού αλλά και λιγότερο ορατού στοιχείου του: του χρόνου.



Μία επιλογή που, εν μέσω της πανδημίας, απαντά άμεσα σ’ αυτή την αλλόκοτη αίσθηση πως ο χρόνος βρίσκεται ταυτόχρονα σε αναστολή και σε επιτάχυνση.



Μία επιλογή που φιλοδοξεί να μας παρασύρει σε μια πιο ευχάριστη αίσθηση ζωής, πέρα από τα όρια του χώρου και μέσα στις ροές του χρόνου.

Στο πλαίσιο της εναρκτήριας δράσης ARC_primemovers (22-23/5), η νέα γενιά των Ελλήνων χορογράφων μεταγράφει την τραυματική εμπειρία της πανδημικής κρίσης και της αναστολής της αλληλεπίδρασης των σωμάτων, και οραματίζεται το μέλλον της κίνησης, τον χώρο της οικειότητας και τον χρόνο της απώλειας μέσα από νέα έργα μικρού φορμά (σόλο ή ντουέτα). Στο πλαίσιο του ARC_dialogues, οι δημιουργοί μοιράζονται τις διεργασίες που οδηγούν τα έργα τους σε διαδοχικές συνομιλίες τους με τη χορογράφο Χρυσάνθη Μπαδέκα.



Ο πυρήνας του Φεστιβάλ ARC_MAINFEST (27–30/05)εστιάζει στην πρωτογενώς καθοριστική σχέση όλων των σωμάτων με τον χρόνο και τη μοναδική δυνατότητα του χορού να τη διηγηθεί. Μέσα από επτά έργα –τα τέσσερα στην παγκόσμια πρεμιέρα τους στην Αθήνα– το ARC14 καλεί δημιουργούς και κοινό να συναντηθούν σε μια τελετουργία διπλής κατάφασης: ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΧΟΡΟ και ΧΟΡΟΣ ΓΙΑ (ΤΟΝ) ΧΡΟΝΟ.





Τέλος, το διήμερο του εκπαιδευτικού ARC_hothouses(28–29/05) οι επαγγελματίες του χορού εμβαθύνουν στις εξελίξεις στον τομέα του χορού, μελετούν τις αναδυόμενες διεθνείς τάσεις και πειραματίζονται σε νέα χορευτικά ιδιώματα, μέσα από ειδικά σχεδιασμένα workshops που θα πραγματοποιηθούν στο χώρο του DanceCulturalCentre,Πειραιώς 76, Αθήνα.

Μετά την περσινή πετυχημένη διοργάνωση online από τους χώρους του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά για δεύτερη φορά εφέτος, ο καλλιτεχνικός διευθυντής του ΔΗΘΕΠΕ κ. Λευτέρης Γιοβανίδης παραχωρεί τo Θέατρο για την 14η διοργάνωση.

To «Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού ARC FOR DANCE FESTIVAL» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους.



Στο πλαίσιο υλοποίησης του «14ου Διεθνούς Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού ARC FOR DANCE FESTIVAL» υπάρχει μέριμνα για την τήρηση των όρων προσβασιμότητας, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η προσβασιμότητα των ΑμεΑ.

Πρόγραμμα ARC_MAIN FEST

Δείτε το πρόγραμμα του Arc For Dance Festival 14

Πέμπτη 27/05

Τίτλος έργου: EverAfter (Πρεμιέρα)



Όνομα ομάδας: Μαριάννα Καβαλλιεράτου



Διάρκεια έργου: 40΄



Το έργο υλοποιήθηκε με την οικονομική ενίσχυση του ΥΠΠΟΑ, στο πλαίσιο επιχορηγήσεων 2019-2020

Παρασκευή 28/05

Τίτλος έργου: FunkyTurnand/or Legally Live(Πρεμιέρα)



Χορογράφος: Zωή Δημητρίου



Διάρκεια έργου: 40΄

Τίτλος έργου: Things move but they do not say anything



Χορογράφος: Poliana Lima (BRA)



Διάρκεια έργου: 40΄

Σάββατο 29/05

Τίτλος έργου: Why should it be more desirable for green fire balls to exist than not?



Χορογράφος: Γεωργία Βαρδαρού



Διάρκεια έργου: 40΄

Κυριακή 30/05

Τίτλος έργου: Dare to be together(Πρεμιέρα)



Όνομα ομάδας: Αλέξης Κυριακούλης



Διάρκεια έργου: 10΄

Τίτλος έργου: Enchanté(Πρεμιέρα)



Όνομα ομάδας: Νατάσα Φραντζή



Διάρκεια έργου: 10΄

Τίτλος έργου: Somiglianza



Όνομα ομάδας: KOR’SIA



Διάρκεια έργου: 15΄

Πρόγραμμα ARC_HOTHOUSES

“Personal movement” (Προσωπική κίνηση)



Workshop με τη Γεωργία Βαρδαρού



Ημερομηνία: 28/ 05/2021



Ώρα: 12:00-15:00



Τόπος:Dance Cultural Centre

“Corporal writings” (Σωματικές γραφές)



Workshop με τους Mattia Russo&Antoniode Rosa (KOR’SIA)



Ημερομηνία: 29/ 05/2021



Ώρα: 12:00-15:00



Τόπος:Dance Cultural Centre

Πληροφορίες:

Το #arcfest14 θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω διαδικτύου:

www.arcfordancefestival.gr

www.dithepi.gr

και στη σελίδα Facebook Arc For Dance Festival