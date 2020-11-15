«Believe» - Το νέο του album του Andrea Bocelli

O σπουδαίος Ιταλός τενόρος Andrea Bocelli, κυκλοφορεί το νέο του album με τίτλο «Believe». Μετά τη συγκλονιστική του performance «Music For Hope» και κατά την διάρκεια της καραντίνας εν μέσω του καθολικού Πάσχα στον ιστορικό καθεδρικό ναό Duomo του Μιλάνο, ο Andrea Bocelli νιώθει έτοιμος να ξαναμιλήσει στις καρδιές του κόσμου, με τη νέα του ολοκληρωμένη δισκογραφική δουλειά.
Επίσης, ο Andrea Bocelli ανακοινώνει την αναμενόμενη του εμφάνιση για το Χριστουγεννιάτικο event «Believe In Christmas» από την οπερατική σκηνή Teatro Regio di Parma της Ιταλίας, που θα μεταδοθεί μέσω livestreaming στις 12 Δεκεμβρίου. Ο Bocelli συνεργάζεται για αυτό με τον creative director του Cirque Du Soleil, Franco Dragone, για ένα μαγικό performance που θα απολαύσουν διαδικτυακά όλοι οι φανς του ανά τον κόσμο.
Το «Believe» είναι ένα άλμπουμ σε παραγωγή των Steven Mercurio & Haydn Bendall.
Το κόνσεπτ του album βασίζεται πάνω σε τρεις λέξεις κλειδιά για τον καλλιτέχνη: πίστη, ελπίδα και φιλανθρωπία.
Believe – Tracklisting:
Standard Version:
1. YOU’LL NEVER WALK ALONE
2. FRATELLO SOLE SORELLA LUNA (DOLCE È SENTIRE)
3. HALLELUJAH
4. PIANISSIMO duet with Cecilia Bartoli
5. AMAZING GRACE duet with Alison Krauss
6. PREGHIERA (ALLA MENTE CONFUSA)
7. GRATIA PLENA (from the movie “Fatima”)
8. CANTIQUE DE JEAN RACINE
9. INNO SUSSURATO
10. OH, MADRE BENEDETTA! (ADAGIO DI ALBINONI)
11. I BELIEVE duet with Cecilia Bartoli
12. AVE MARIA
13. ANGELE DEI
14. AGNUS DEI
Deluxe Version:
1. YOU’LL NEVER WALK ALONE
2. FRATELLO SOLE SORELLA LUNA (DOLCE È SENTIRE)
3. HALLELUJAH
4. PIANISSIMO duet with Cecilia Bartoli
5. AMAZING GRACE duet with Alison Krauss
6. PREGHIERA (ALLA MENTE CONFUSA)
7. GRATIA PLENA (from the movie “Fatima”)
8. CANTIQUE DE JEAN RACINE
9. INNO SUSSURATO
10. OH, MADRE BENEDETTA! (ADAGIO DI ALBINONI)
11. I BELIEVE duet with Cecilia Bartoli
12. AVE MARIA
13. ANGELE DEI
14. AGNUS DEI
15. MUI GRANDES NOIT E DIA
16. MIRA IL TUO POPOLO
17. AMAZING GRACE (solo version)
Βρείτε και ακούστε το «Believe» album:
https://andreabocelli.lnk.to/BelieveGREPR