Connected We Stand: Ένα τριήμερο φεστιβάλ για την Ειρήνη στο Σύνταγμα

«Συμμετέχω, δρω, νοιάζομαι, παίζω, μαθαίνω», αυτά είναι μερικά από τα συνθήματα του τριήμερου φεστιβάλ που διοργανώνει το Connected We Stand στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας Ειρήνης που έχει καθιερωθεί από τον ΟΗΕ.



Από τις 19-21 Σεπτεμβρίου η πλατεία Συντάγματος θα γεμίσει από δραστηριότητες, συναυλίες, δρώμενα, αθλητικές δράσεις, εργαστήρια ενηλίκων, ενώ θα πραγματοποιηθεί και τελετή απονομής βράβευσης ενεργών πολιτών. Το Fabric Republic, η Iasis ΑμΚΕ, το Connect your City, οι Art Thread, η KINITRO - Labyrinth of Senses ενώνουν τις δυνάμεις τους με σκοπό τη στήριξη 30.000 θυμάτων πολέμου. «Η καλύτερη ασπίδα μιας κοινωνίας για να έχει ειρήνη είναι οι ενεργοί πολίτες της», λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο υπεύθυνος της ΙΑΣΙΣ, Νίκος Μπαλτάς.



Όπως επισημαίνει o κ. Μπαλτάς μέσω αυτού του Φεστιβάλ «θέλουμε να δώσουμε έναν τόνο αισιοδοξίας σε σχέση με την ενασχόληση με τα κοινά να ευαισθητοποιήσουμε όλη την κοινωνία και να περάσουμε ένα μήνυμα εθελοντισμού και υποστήριξης των ομάδων και γενικότερα λίγο φως στην καθημερινότητά μας».



Το CONNECTED WE STAND φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα πανευρωπαϊκό θεσμό, ο οποίος στοχεύει στην ανάδειξη του ενεργού πολίτη ως ασπίδα για την κοινωνία και την ειρήνη. Φέτος, για πρώτη φορά διοργανώνεται σε τέσσερις πόλεις παράλληλα. Η Αθήνα, οι Βρυξέλλες, η Λεμεσός και το Ναύπλιο με την UNESCO Αργολίδος επιδιώκουν να στείλουν ηχηρό μήνυμα για την Ειρήνη! Τα έσοδα θα διατεθούν για την οικονομική ενίσχυση 30.000 θυμάτων πολέμου.



«Σκοπός μας είναι να συγκεντρώσουμε δωρεές για να υποστηρίξουμε 30.000 θύματα πολέμου με σχολικά είδη και είδη ρουχισμού. Είναι μία δράση που ξεκινάει φέτος. Στόχος μας είναι να γίνει ευρωπαϊκός θεσμός», σημειώνει από την πλευρά της η υπεύθυνη επικοινωνίας της ΙΑΣΙΣ, Αθηνά Πηλιτζίδου, ενώ ο κ. Μπαλτάς προσθέτει ότι «μέσα από χορηγίες και δωρεές προσπαθούμε, όπως μπορούμε, να μαζέψουμε πόρους για να εξασφαλίσουμε τα είδη ρουχισμού και τα σχολικά είδη και να πετύχουμε τον σκοπό μας».



Σύμφωνα με τους διοργανωτές μέσα στο Φεστιβάλ θα υπάρχουν πολλές δράσεις, οι οποίες θα έχουν στόχο να ενώσουν τις διαφορετικές ομάδες της κοινωνίας.



Για τον Σάββα Χρυσαφίνη, υπεύθυνο του Connect your City, ενεργός πολίτης είναι αυτός που προσφέρει στον συνάνθρωπό του, νοιάζεται για το περιβάλλον, και είναι πρότυπο για τους υπόλοιπους ανθρώπους με την ενέργειά του με τις πράξεις του και όχι με τα λόγια.



«Θέλουμε να αναδείξουμε τα θετικά πρότυπα, δηλαδή ανθρώπους που νοιάζονται για τους συνανθρώπους τους, για το περιβάλλον, που νοιάζονται να προσφέρουν συνολικά», συμπληρώνει ο κ. Μπαλτάς.



Όπως επισημαίνουν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ οι διοργανωτές, «το Connected we stand έρχεται να ενημερώσει τον κόσμο, για το πώς μπορεί να προσφέρει με μία απλή κίνηση και να γίνει και αυτός αρωγός σε αυτή την προσπάθεια, καθώς μπορούμε να βάλουμε όλοι το λιθαράκι μας».



Κατά τη διάρκεια του τριήμερου φεστιβάλ οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την έκθεση με τίτλο «ART CRIMES». Ο καλλιτέχνης SΑΚΕ μετά από 19 χρόνια ενασχόλησης με την τέχνη του τατουάζ και βασισμένος στα πρώιμα χρόνια της πορείας του, στις επιρροές από την τέχνη του γκράφιτι και την αγάπη για την κουλτούρα του δρόμου (street culture), μέσω της έκθεσής του επιδιώκει να «ενώσει» το δρόμο με τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό και αναμιγνύει φως και σπρέι με αγάλματα άλλων εποχών. Όλα τα έσοδα των δωρεών της έκθεσης «ART CRIMES» θα διατεθούν για την υποστήριξη του προγράμματος Fabric Republic!



Την εκδήλωση θα παρουσιάζουν η δημοσιογράφος Κλέλια Χαρίση και ο παρουσιαστής Γιώργος Μαυρίδης. Στη συναυλία της Παρασκευής συμμετέχουν οι Josephine, Alcatrash, Στέλιος Λεγάκης, OGE, Έλενα Τσαγκρινού, Mike και Dee Vibes. Στη συναυλία του Σαββάτου θα συμμετάσχουν Χρήστος Δάντης, Κατερίνα Στικούδη, Arva, Antonella, Ιάσονας Μανδηλάς, The Otherside Project με Γιάννη Χατζηεγεωργίου & Αποστόλη Τότσικα, Duke & Alpha, Μυριέλλα Κουρεντή, Ματίνα, Χριστίνα Γεροθόδωρου, Άκης Παναγιωτίδης, Λίλα Τριάντη.



Το Φεστιβάλ τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας, του δήμου Αθηναίων και του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και θα πραγματοποιηθεί στην Πλατεία Συντάγματος και στην Αίθουσα Μετρό του Συντάγματος, από τις 11:00 έως τις 23:00.



Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ