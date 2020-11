David Bowie: Έρχεται το live album «No Trendy Réchauffé»

Επόμενος σταθμός στη σειρά «Brilliant Live Adventures» του Μπόουι είναι το «No Trendy Réchauffé», ένα live show του 1995 στο Μπέρμιγχαμ της Αγγλίας. Φτάνει στα δισκοπωλεία από την Parlophone Records στις 20 Νοεμβρίου.



Το «No Trendy Réchauffé (Live Birmingham 95)» ηχογραφήθηκε στις 13 Δεκεμβρίου 1995 στο National Exhibition Centre του Μπέρμιγχαμ, στο πλαίσιο του φεστιβάλ Big Twix Mix Show. Αν και πρόκειται για εμπορική κυκλοφορία – για πρώτη φορά – του πλήρους show, αποσπάσματα από αυτό είχαν κινηματογραφηθεί και μεταδοθεί από το BBC, ενώ ερμηνείες του «Moonage Daydream» και «Under Pressure» από τον Μπόουι είχαν περιληφθεί στο CD «Hallo Spaceboy».

Δείτε το βίντεο:

Η λίστα των τραγουδιών του «No Trendy Réchauffé» υπερηφανεύεται για σπάνιες ζωντανές ερμηνείες των «Jump They Say» και «Strangers When We Meet». Επιπλέον, στο άλμπουμ περιλαμβάνονται δύο εκδοχές του «Hallo Spaceboy», η δεύτερη εκ των οποίων συνοδεύεται και από μουσικό βίντεο το οποίο o Μπόουι σχεδίαζε να δώσει τότε στην κυκλοφορία για το τραγούδι, αλλά δεν το έκανε ποτέ. Στη συνέχεια, οι Pet Shop Boys έκαναν remix του τραγουδιού για ξέχωρη κυκλοφορία, και ετοιμάστηκε εναλλακτικό promo video.

Το «No Trendy Réchauffé» θα κυκλοφορήσει σε CD και σε διπλό LP. Η σειρά «Brilliant Live Adventures» ανακοινώθηκε τον περασμένο μήνα και αποτελείται από έξι live άλμπουμ που ηχογραφήθηκαν τη δεκαετία του 1990. Το πρώτο, με τίτλο «Ouvrez Le Chien», είναι ένα show του 1995 στο Ντάλας, Τέξας και κυκλοφόρησε στα τέλη Οκτωβρίου. Όπως ενημερώνει το Rolling Stone, ένα ακόμη άλμπουμ θα φτάσει σε εμάς πριν από τα εφετινά Χριστούγεννα, ενώ τα υπόλοιπα τρία αναμένονται τους πρώτους μήνες του 2021.