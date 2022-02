Οι ηθοποιοί του «Downton Abbey», Μισέλ Ντόκερι και Μάικλ Φοξ κάνουν στροφή στη δισκογραφία

Οι πρωταγωνιστές της βρετανικής ιστορικής δραματικής τηλεοπτικής και κινηματογραφικής σειράς «Downton Abbey», Μισέλ Ντόκερι και Μάικλ Φοξ θα κυκλοφορήσουν ένα EP μετά την υπογραφή δισκογραφικής συμφωνίας με τη Decca Records.

Οι ηθοποιοί, που υποδύονται τη Λαίδη Μέρι Κρόουλι και τον Άντριου Πάρκερ στη σειρά του ITV, θα κυκλοφορήσουν μουσική ως ντουέτο Michael and Michelle.

Οι συμπρωταγωνιστές συναντήθηκαν πρώτη φορά στα γυρίσματα της δημοφιλούς σειράς, ανακάλυψαν ότι μοιράζονται το ίδιο πάθος για τη μουσική και αποφάσισαν να κάνουν πρόβες σε στούντιο ηχογράφησης στο Λος Άντζελες.

Η Μισέλ Ντόκερι είπε ότι την εποχή μετά το τέλος της σειράς, ήθελε να στραφεί σε κάτι καινούριο και αισθανόταν νευρική για το τι θα επακολουθούσε και τότε ξαφνικά άρχισαν να ηχογραφούν μουσική.

Έξι χρόνια αργότερα, επισημοποίησαν τη συνεργασία τους με την κυκλοφορία του «The Watching Silence» στις 6 Μαΐου με μουσική που χαρακτηρίζεται «nashville americana παρά βρετανική folk στη μελωδία και τη δομή».

Παραγωγός του EP, που αποτελείται από τέσσερα τραγούδια, είναι ο Ίαν Γκριμπ των Catfish And The Bottlemen. Συμμετέχουν επίσης ο Κρις Μάας των Mumford and Sons στα κρουστά και ο Τόμι Χιπ στο πιάνο και τα ντραμς.

«Είναι ένα εντελώς διαφορετικό σύνολο δεξιοτήτων και ευαισθησίας» είπε η Μισέλ Ντόκερι για τη διαφορά μεταξύ μουσικής και υποκριτικής, σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian. «Η υποκριτική τείνει να ξεκινά με αυτό που είναι ήδη γραμμένο στη σελίδα. Η μουσική μπορεί να ξεκινήσει οπουδήποτε. Είναι διαφορετικό και πολύ απελευθερωτικό» πρόσθεσε.

«Πάντα θα μου αρέσει η υποκριτική, αλλά υπάρχει κάτι σε εμάς, κάποιο κομμάτι των χαρακτήρων μας που δεν έχουμε συνειδητοποιήσει πλήρως – και αυτό συμβαίνει τώρα» ανέφερε ο Μάικλ Φοξ.

Ο Μάικλ Φοξ ήταν μέλος συγκροτημάτων διαφορετικών ειδών από indie έως folktronica και έγραψε δικά του τραγούδια. Η Μισέλ Ντόκερι έχει τραγουδήσει σε διάφορες σκηνές του Λονδίνου και εμπνέεται από τη μουσική των Τζόνι Μίτσελ, Άλισον Κράους και Indigo Girls.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ