Οι Swedish House Mafia και The Weeknd αντικαταθιστούν τον Kanye West στο Φεστιβάλ Coachella

Οι Swedish House Mafia και The Weeknd θα αντικαταστήσουν τον Kanye West στο Φεστιβάλ Coachella που διοργανώνεται τα δύο προσεχή Σαββατοκύριακα στην Καλιφόρνια.



Το σουηδικό συγκρότημα ηλεκτρονικής μουσικής και ο Καναδός τραγουδιστής θα εμφανιστούν στις 17 και 24 Απριλίου.



Ο Αμερικανός ράπερ Kanye West ανακοινώθηκε ως κεντρικό όνομα τον Ιανουάριο, αλλά την περασμένη Δευτέρα έγινε γνωστό ότι δεν θα συμμετάσχει στο Φεστιβάλ Μουσικής και Τεχνών Coachella Valley.



«Ανυπομονώ πολύ για αυτήν τη στιγμή με τους Swedish House Mafia και τον The Weeknd να κλείνουν φέτος τις συναυλίες την Κυριακή το βράδυ» δήλωσε ο Πολ Τόλετ, πρόεδρος/διευθύνων σύμβουλος της Goldenvoice που διοργανώνει το Coachella. «To Coachella έχει μια ιδιαίτερη σχέση με τον Abel (The Weeknd) και είμαι τόσο ευγνώμων γι αυτή τη συναυλία με αυτούς τους εμβληματικούς καλλιτέχνες στην ίδια σκηνή» πρόσθεσε.



Ο Kanye West πρόσφατα αποβλήθηκε από το Instagram για 24 ώρες λόγω προσβλητικής ανάρτησης για τον Τρέβορ Νόα, όταν ο παρουσιαστής εξέφρασε την ανησυχία του για τη διαμάχη του ράπερ με την πρώην σύζυγό του, Κιμ Καρντάσιαν.



Η εμφάνιση του West στην τελετή απονομής των Grammy ακυρώθηκε επίσης λόγω της «διαδικτυακής συμπεριφοράς του».