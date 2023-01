Η Τζούντι Ντεντς σε «παράσταση» έκπληξη - Παίζει στο πιάνο Abba λίγο πριν την Πρωτοχρονιά

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός Τζούντι Ντεντς και η τραγουδίστρια Σαρλίν Σπίτερι επιφύλαξαν μία ευχάριστη έκπληξη στους επισκέπτες ενός ξενοδοχείου σε ένα μικρό χωριό στο Αμπερντινσάιρ της Σκωτίας, λίγα λεπτά πριν μπει το 2023, σύμφωνα με τον Guardian.

Η τραγουδίστρια του ροκ συγκροτήματος Texas τραγούδησε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των Abba με την ηθοποιό να τη συνοδεύει στο πιάνο ενώ παράλληλα της έκανε φωνητικά.

Τη μικρή «συναυλία» κατέγραψε και δημοσιοποίησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο δ/νων σύμβουλος του ξενοδοχείου Ewan Venters, λέγοντας στο BBC Scotland ότι «ενθουσίασαν τους παριστάμενους και τις λάτρεψαν».

GLOBAL EXCLUSIVE - Dame Judi Dench gigs with Sharleen Spiteri at The Fife Arms, Braemar - future dates are in the planning. Watch this space, meantime, HAPPY NEW YEAR! #damejudidench #judidench #sharleenspiteri #thefifearms #braemar #scotland 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 #newyear #happynewyear pic.twitter.com/5iOcl3SuB3