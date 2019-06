O Drake έχει πλέον περισσότερες επιτυχίες από τους Beatles στο Billboard Hot 100 Top 10

Ο Drake με το νέο του τραγούδι - συνεργασία με τον Rick Ross «Money in the Grave» επίσημα άφησε πίσω τους Beatles με 35 τραγούδια του στο Billboard Hot 100 Top 10.



Οι Beatles είχαν το ρεκόρ ως δεύτεροι με 34 τραγούδια στη λίστα, ενώ η Madonna εξακολουθεί να προηγείται του Drake ή Drizzy και των Beatles με 38 τραγούδια στο Billboard Hot 100 Top 10.



Το Billboard ανακοίνωσε ότι ο Drake εκθρόνισε το θρυλικό βρετανικό συγκρότημα της ροκ από τη δεύτερη θέση.



Μόλις την περασμένη εβδομάδα, ο Drake, το πραγματικό όνομα του οποίου είναι Aubrey Graham, ήταν στήθος με στήθος με τους Beatles με τη συμμετοχή του στο κομμάτι του Chris Brown, "No Guidance", το οποίο έκανε το ντεμπούτο του στο Νο 9.



Ο Drake κατάφερε να έχει 35 επιτυχίες στο Hot 100 top 10 σε μόλις μια δεκαετία.



Ο Καναδός ράπερ έχει καταρρίψει αρκετά ρεκόρ. Πριν από τρεις μήνες, στην τελετή απονομής των Billboard Music Awards, έγινε ο καλλιτέχνης που επέστρεψε σπίτι με τα περισσότερα βραβεία- συνολικά 12- στην ιστορία του θεσμού τα περισσότερα για το άλμπουμ του "Scorpion" που κυκλοφόρησε το περασμένο καλοκαίρι.



Και φαίνεται πως δεν σχεδιάζει να σταματήσει σύντομα. Σε πολλές φωτογραφίες από τα νησιά Τερκς και Κέικος και από τη γενέτειρά του, το Τορόντο που κοινοποίησε στο Instagram, ο Drake επιβεβαίωσε ότι ετοιμάζεται για νέο άλμπουμ γράφοντας album mode.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ