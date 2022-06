Ο Πολ Μακ Κάρτνεϊ με την οικογένειά του στη Μύκονο για τα 80ά γενέθλιά του

Το ιδρυτικό μέλος των Beatles Πολ Μακ Κάρτνεϊ (Paul McCartney) επέλεξε τη Μύκονο για να γιορτάσει με την οικογένειά του τα 80ά γενέθλια πριν από την εμφάνισή του στη σκηνή του ιστορικού φεστιβάλ του Γκλάστονμπερι (Glastonbury), στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Σύμφωνα με την Dailymail, ο φωτογραφικός φακός τον εντόπισε πάνω σε ένα πολυτελές γιοτ μαζί με τη σύζυγό του Νάνσι Σέβελ (Nancy Shevell), τις κόρες του Stella και Mary και τις οικογένειές τους.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα απόλαυσαν την ελληνική φιλοξενία, τη θάλασσα και τις εκπληκτικές παραλίες του νησιού. Το θρυλικό «σκαθάρι» ντυμένος απλώς με ένα λευκό πουκάμισο και σκούρο παντελόνι φαινόταν χαλαρός καθώς άνοιγε τα δώρα από την οικογένειά του για τα γενέθλιά του.

Πλήθος διασημοτήτων του ευχήθηκαν για τα 80ά γενέθλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως ο αγαπημένος των Beatles Ρίνγκο Σταρ και η Γιόκο Όνο.

Γεννήθηκε στο Λίβερπουλ το 1942 από τη νοσοκόμα Mαίρη Μακ Κάρτνεϊ και τον έμπορο βαμβακιού Τζέιμς Μακ Κάρτνεϊ, ο οποίος ήταν και jazz πιανίστας σε τοπικές μπάντες. Σε ηλικία 14 ετών έχασε τη μητέρα του.

Το 1997 έλαβε τον τίτλο του Σερ από τη βασίλισσα Ελισάβετ, ενώ το 2012 έλαβε από τον πρώην Πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας Φρανσουά Ολάντ το τίτλο του ιππότη της Λεγεώνας της Τιμής.

Paul McCartney and daughter Stella, 50, lark about on luxury yacht in Mykonos https://t.co/973F4M5wGX