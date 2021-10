Ο Τόνι Μπένετ κατέρριψε ρεκόρ Γκίνες με το νέο του άλμπουμ

Ο Τόνι Μπένετ κατέρριψε ρεκόρ με το νέο του άλμπουμ, καθώς έγινε ο μεγαλύτερης ηλικίας καλλιτέχνης, 95 ετών και 60 ημερών που κυκλοφόρησε νέο υλικό.

Ο Τόνι Μπένετ και η Lady Gaga κυκλοφόρησαν το άλμπουμ «Love For Sale» την 1η Οκτωβρίου. Το άλμπουμ περιλαμβάνει διασκευές κλασικών τραγουδιών του Κόουλ Πόρτερ, όπως «Night and Day», «Love For Sale» και «I've Got You Under My Skin».

Ο Αμερικανός τραγουδιστής, έχει ήδη καταρρίψει ρεκόρ Γκίνες ως ο μεγαλύτερης ηλικίας καλλιτέχνης που κατακτά τη θέση νούμερο 1 στο αμερικανικό chart άλμπουμ με πρόσφατα ηχογραφημένο «Cheek to Cheek» και για το πιο μεγάλο χρονικό διάστημα μεταξύ ηχογράφησης και εκ νέου ηχογράφησης για το «Fascinating Rhythm» μετά από 69 χρόνια.

Ο Τόνι Μπένετ στην 70χρονη καριέρα του έχει ερμηνεύσει τις μεγάλες επιτυχίες «I Left My Heart in San Francisco», «Rags to Riches» και «Because of You» και έχει διασκευάσει τα τραγούδια «Fly Me to the Moon», «The Very Thought of You», «MacArthur Park» και «For Once In My Life».

Έχει κερδίσει 19 βραβεία Grammy και δύο βραβεία Emmy.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ