Πέθανε σε ηλικία 78 ετών ο Βρετανός κιθαρίστας Τζεφ Μπεκ

Ο θρυλικός Βρετανός κιθαρίστας Τζεφ Μπεκ, ο οποίος έγινε διάσημος τα χρόνια του 1960 με το συγκρότημα της ροκ The Yardbirds, πέθανε στα 78 του χρόνια εξαιτίας μηνιγγίτιδας, ανακοίνωσε η οικογένειά του χθες Τετάρτη το βράδυ.

«Εξ ονόματος της οικογένειας, με βαθιά θλίψη μοιραζόμαστε την είδηση του θανάτου του Τζεφ Μπεκ. Αφού προσβλήθηκε ξαφνικά από βακτηριακή μηνιγγίτιδα, πέθανε ειρηνικά χθες», σύμφωνα με ανακοίνωση που αναρτήθηκε στον επίσημο ιστότοπο του μουσικού.

