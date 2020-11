H Google τιμά τον Βέλγο τραγουδιστή και τραγουδοποιό Ζακ Μπρελ

Ο Βέλγος τραγουδιστής και τραγουδοποιός Ζακ Ρομέν Ζωρζ Μπρελ έχει σήμερα την τιμητική του, αφού η Google του αφιερώνει το σημερινό της doodle.

Ο Ζακ Μπρελ ανήκει στους σημαντικότερους εκπροσώπους του μεταπολεμικού γαλλικού «σανσόν», όπου έφερε έναν άνεμο μελαγχολίας, θεατρικότητας και διανοουμενισμού σε τραγούδια όπως τα «Les Bourgois», «Dans Le Port d'Amsterdam» και «Ne Me Quittez Pas».

Γνωστά ονόματα της ροκ μουσικής, όπως ο Ντέιβιντ Μπόουι, ο Μαρκ Άλμοντ, ο Σκοτ Γουόκερ και ο Άλεξ Χάρβεϊ δηλώνουν ότι έχουν επηρεαστεί από το έργο του, ενώ μουσικοί του διαμετρήματος του Ρέι Τσαρλς, του Φρανκ Σινάτρα, της Σίρλεϊ Μπάσεϊ και της Νίνα Σιμόν, έχουν ερμηνεύσει τραγούδια του.

Ο Ζακ Ρομέν Ζορζ Μπρελ γεννήθηκε στις 8 Απριλίου 1929 στην πόλη Σέρμπεκ του Βελγίου και από τα εφηβικά του χρόνια άρχισε να γράφει ιστορίες και ποιήματα, αδιαφορώντας για τα μαθήματά του. Το 1952 έκανε την εμφάνισή του στη δισκογραφία με ένα δισκάκι που περιείχε τα τραγούδια «II y a» και «La Foire». Αν και δεν σημείωσε ιδιαίτερη επιτυχία, εν τούτοις προσέλκυσε το ενδιαφέρον της γαλλικής μουσικής βιομηχανίας και μετακόμισε στο Παρίσι.

Δείτε το βίντεο:

Το 1953 άρχισε να εμφανίζεται σε καφέ της γαλλικής πρωτεύουσας και δύο χρόνια αργότερα κυκλοφόρησε τον πρώτο του μεγάλο δίσκο με τίτλο «Jacques Brel et ses chansons». To 1957 γνώρισε επιτυχία με το τραγούδι «Quand on n’ a que l’amour», που ήταν και ο τίτλος του δεύτερου άλμπουμ του. Η θριαμβευτική του εμφάνιση στο θέατρο «Ολιμπιά» το 1958 τον ανέδειξε σε σταρ πρώτου μεγέθους. Τα πιο γνωστά του τραγούδια είναι τα «Ne me quitte pas», «Amsterdam» (το τραγούδησε και ο Ντέιβιντ Μπόουι), «Madeleine», «Les Vieux», «La Colombe», «Le Moribond», «La Mort» και «La Chanson des vieux amants».

Δείτε το βίντεο:



Τρεις ακόμη εμφανίσεις του στο «Ολιμπιά» (1961, 1964, 1966) αποτέλεσαν θριάμβους και η φήμη του δεν σταμάτησε να εξαπλώνεται. Στα τέλη του 1966 ανήγγειλε την επιθυμία του να εγκαταλείψει τη σκηνή και αποσύρθηκε στις νήσους Μαρκέζας της Γαλλικής Πολυνησίας. Το 1977, πάντως, πραγματοποίησε την επιστροφή του στο τραγούδι μέσω της δισκογραφίας με τον δίσκο «Les Marquises», o οποίος έγινε ενθουσιωδώς δεκτός.

Παράλληλα, ασχολήθηκε και με τον κινηματογράφο ως ηθοποιός, σκηνοθέτης και σεναριογράφος. Έπαιξε σε οκτώ ταινίες γνωστών Γάλλων σκηνοθετών (Λελούς, Καγιάτ, Μολιναρό, Καρνέ) και σκηνοθέτησε δύο δικές του: το ερωτικό δράμα «Franz» (1971) και την κωμωδία «Le Far West» (1972).

Ο Ζακ Μπρελ άφησε την τελευταία του πνοή στις 9 Οκτωβρίου 1978, σε ηλικία 49 ετών. Νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Μπομπινί του Παρισιού με προχωρημένο καρκίνο των πνευμόνων.