Είτε πρόκειται για έναν πρώην Πρόεδρο των ΗΠΑ (Τζορτζ Ο. Μπους), έναν βραβευμένο με Όσκαρ ηθοποιό (Άντριεν Μπρόντι), ή έναν μουσικό με Grammy (Τζακ Γουάιτ), φαίνεται πως αυτό που πραγματικά επιζητούν όσοι βρίσκονται κάτω από τα φώτα της δημοσιότητας, είναι να υπηρετήσουν την τέχνη ως δημιουργοί.

Ο υποψήφιος για Όσκαρ ηθοποιός Τζόνι Ντεπ είναι ένα ακόμη χαρακτηριστικό παράδειγμα. Η έκθεση «Johnny Depp: A Bunch of Stuff Presents Figures of the Fringe», που φιλοξενείται στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης (MAM) της Σανγκάης, αποτελεί την πρώτη παρουσίαση του έργου του στην Κίνα.

Ο ηθοποιός που ζωντάνεψε στην οθόνη εμβληματικές μορφές, από τον αλλόκοτο Ψαλιδοχέρη και τον διαβόητο σκηνοθέτη Έντο Γουντ, μέχρι τον μυστικό πράκτορα Ντόνι Μπράσκο, τον Τζακ Σπάροου και τον εκκεντρικό σοκολατοποιό Γουίλι Γουόνκα, εμφανίζεται, ίσως δικαιολογημένα, αφοσιωμένος σε συγκεκριμένες θεματικές που αποτυπώνονται στην έκθεση, όπως «ήρωες και ινδάλματα», «εραστές και μούσες», καθώς επίσης «μάσκες και προσωπεία».

Την επιμέλεια της έκθεσης η οποία θα διαρκέσει έως τις 13 Δεκεμβρίου υπογράφει ο καλλιτεχνικός διευθυντής του MAM, Σάι Μπάιτελ, στο ενεργητικό του οποίου καταγράφονται παρουσιάσεις σπουδαίων δημιουργών, όπως των Μαρίνα Αμπράμοβιτς, Μπομπ Ντίλαν, Ζάχα Χαντίντ και Ντέιβιντ Χόκνεϊ.

Πέρα από την έκθεση, ο Τζόνι Ντεπ σχεδιάζει να πραγματοποιήσει ένα «πολιτιστικό οδοιπορικό» στην Κίνα. Σύμφωνα με το ΑRT news, στόχος του είναι να ανακαλύψει την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά, τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία και τις τοπικές παραδόσεις της χώρας, μέσα από μια σειρά ειδικά σχεδιασμένων δράσεων και ανταλλαγών. Στο πλαίσιο αυτό, θα έρθει σε επαφή με κάθε πτυχή του κινεζικού πολιτισμού, από τα εμβληματικά ιστορικά μνημεία μέχρι την παραδοσιακή χειροτεχνία.

Παράλληλα, ο δημοφιλής ηθοποιός επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη ενσαρκώνοντας τον διαβόητο Σκρουτζ στην ταινία «Ebenezer: A Christmas Carol» της Paramount Pictures, η οποία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις ελληνικές αίθουσες στις 12 Νοεμβρίου από την Feelgood.

Δείτε το τρέιλερ από την ταινία «Σκρουτζ» με τον Τζόνι Ντεπ