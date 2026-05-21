Το φετινό καλοκαίρι, η Ελλάδα «αρπάζει φωτιά» αλλά αυτή τη φορά από τα γέλια! Οι μετρ της νεοελληνικής κωμωδίας, Θανάσης Παπαθανασίου και Μιχάλης Ρέππας, επιστρέφουν με το νέο τους σατιρικό έργο «Όχι άλλο κάρβουνο». Μια παραγωγή της εταιρείας «Μέθεξις» του Χρήστου Τριπόδη, που υπόσχεται να αποτελέσει το απόλυτο talk-of-the-town της θερινής σεζόν.

Λίγα λόγια για το έργο:

Τι συμβαίνει όταν η καθημερινότητά μας τρέχει πιο γρήγορα από εμάς; Το «Όχι άλλο κάρβουνο» δεν είναι απλώς μια παράσταση, είναι ο καθρέφτης της σύγχρονης Ελλάδας, παραμορφωμένος τόσο-όσο, για να βγάλει το πιο πηγαίο γέλιο.

Πρόκειται για μια κωμωδία με τραγούδια που διεισδύει παντού:

Στα οικογενειακά τραπέζια που καταλήγουν σε «πολεμικές συρράξεις».

Στην παράνοια των social media και των viral στιγμών.

Στον σουρεαλισμό της τηλεοπτικής πραγματικότητας.

Στην αγωνία του πολίτη που προσπαθεί να καταλάβει αν ζει σε κωμωδία ή σε δράμα.

Μέσα από σύντομα, καταιγιστικά φλας, το έργο αποτυπώνει την ιλιγγιώδη ταχύτητα των εξελίξεων. Από την τεχνολογία που μας ξεπερνά μέχρι την πολιτική που μας μπερδεύει, η παράσταση είναι μια απολαυστικά αληθινή «selfie» μιας κοινωνίας που, αν και θολωμένη, δεν χάνει ποτέ το χιούμορ της.

Είναι μια ωδή σε όλα εκείνα που μας απελπίζουν, αλλά ταυτόχρονα μας ενώνουν και μας γεμίζουν ελπίδα. Γιατί, στο τέλος της ημέρας, αν δεν γελάσεις με τα χάλια σου, πώς θα πας παρακάτω;

«Μια παράσταση σύγχρονη, αναγνωρίσιμη και αφοπλιστικά αληθινή. Μια γιορτή της σάτιρας που δεν αφήνει τίποτα όρθιο!»

Προπώληση εισιτηρίων

Συντελεστές

Κείμενο: Μιχάλης Ρέππας & Θανάσης Παπαθανασίου

Σκηνοθεσία: Μιχάλης Ρέππας & Θανάσης Παπαθανασίου

Σκηνικά: Βαλεντίνο Βαλάσης

Ενδυματολόγος: ΚώσταςΖήσης

CreativeAgency: GridFox

Διεύθυνση Παραγωγής: Χρήστος Τριπόδης.

Πρωταγωνιστούν: Αντώνης Λουδάρος, Γιώργος Χρανιώτης, ΜατθίλδηΜαγγίρα,Σύλβια Δελικούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννουκαι ο Παντελής Καναράκης

Δημόσιες σχέσεις: Μαργαρίτα Δρούτσα – mdroutsa@gmail.com

Παραγωγή

Εταιρεία Θεατρικών Παραγωγών «ΜΕΘΕΞΙΣ» – Χρήστος Τριπόδης

Πρόγραμμα περιοδείας

Ιούλιος 2026

Τετάρτη, 01/07/2026 – 21:15– Δημοτικό Θέατρο Κορυδαλλού «Θανάσης Βέγγος», Κορυδαλλός

Παρασκευή, 03/07/2026 – 21:15 – Δημοτικό Κηποθέατρο Παπάγου, Παπάγου

Σάββατο, 04/07/2026 – 21:15– Δημοτικό Κηποθέατρο Παπάγου, Παπάγου

Κυριακή, 05/07/2026 –21:15– Ανοιχτό Θέατρο ΔΙΠΑΕ Σερρών, Σέρρες

Δευτέρα, 06/07/2026 – 21:15 – Θέατρο Βουνού, Καστοριά

Τρίτη, 07/07/2026 – 21:15 – Πάρκο Εκτάκτων Αναγκών, Πτολεμαΐδα

Τετάρτη, 08/07/2026 – 21:15 – Θέατρο Πάρκου, Κατερίνη

Παρασκευή, 10/07/2026 – 21:15 – Δημοτικό Κηποθέατρο, Νίκαια

Σάββατο, 11/07/2026 – 21:15 – Παραποτάμιο Θέατρο Άρτας, Άρτα (Παραποτάμιο)

Κυριακή, 12/07/2026 – 21:15 – Δημοτικό Κηποθέατρο Αγρινίου, Αγρίνιο

Δευτέρα, 13/07/2026 – 21:15– Ανοιχτό Θέατρο Λευκάδας, Λευκάδα

Σάββατο, 18/07/2026 – 21:15 – Δημοτικό Θέατρο Άλσους Ηλιούπολης «Δημήτρης Κιντής», Ηλιούπολη

Δευτέρα, 20/07/2026 – 21:15 – Θερινό Δημοτικό Θέατρο Λαμίας, Λαμία

Τρίτη, 21/07/2026 – 21:15– Βεάκειο Θέατρο, Πειραιάς

Πέμπτη, 23/07/2026 – 21:15– Κηποθέατρο «Νίκος Καζαντζάκης», Ηράκλειο

Παρασκευή, 24/07/2026 – 21:15– Θέατρο Ανατολικής Τάφρου, Χανιά

Σάββατο, 25/07/2026 – 21:15– Θέατρο Ερωφίλη (Φορτέτζα), Ρέθυμνο

Κυριακή, 26/07/2026 –21:15 – 3ο Γυμνάσιο Ιεράπετρας, Ιεράπετρα

Δευτέρα, 27/07/2026 – 21:15 – Ανοιχτό Θέατρο ΕΟΤ, Άγιος Νικόλαος

Πέμπτη, 30/07/2026 – 21:15– Τεχνολογικό Πάρκο, Λαύριο

Αύγουστος 2026

Δευτέρα, 03/08/2026 – 21:15 – ΤΡΙΑΝΟΝ Cinemax, Σαρωνίδα

Τρίτη, 04/08/2026 – 21:15 – Αθλητικό και Πολιτιστικό Πάρκο Νέας Μάκρης, Νέα Μάκρη

Παρασκευή, 07/08/2026 – 21:15– Θέατρο Ορέστης Μακρής, Χαλκίδα

Σάββατο, 08/08/2026 – 21:15 – Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας, Καλαμάτα

Τετάρτη, 19/08/2026 – 21:15 – Ανοιχτό Θέατρο Ασπροβάλτας, Ασπροβάλτα

Πέμπτη, 20/08/2026 – 21:15 – Θερινό Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης, Ξάνθη

Παρασκευή, 21/08/2026 – 21:15 – Θερινό Δημοτικό Θέατρο, Κομοτηνή

Σάββατο, 22/08/2026 – 21:15 – Θέατρο Αλτιναλμάζη, Αλεξανδρούπολη

Κυριακή, 23/08/2026 – 21:15 – Υπαίθριο Θέατρο στο Ακόντισμα, Καβάλα (Ακόντισμα)

Δευτέρα, 24/08/2026 – 21:15 – Θέατρο Δάσους, Θεσσαλονίκη (Δάσους)

Τρίτη, 25/08/2026 – 21:15 – Θερινό Δημοτικό Θέατρο Νάουσας «Μελίνα Μερκούρη», Νάουσα

Σάββατο, 29/08/2026 – 21:15– Σινέ Γέρακας, Γέρακας

Σεπτέμβριος 2026

Κυριακή, 06/09/2026 – 21:00 – Υπαίθριο Θέατρο Βυζαντινού Κάστρου Δήμου Τρικκαίων, Τρίκαλα

Δευτέρα, 07/09/2026 – 21:00 – Θερινό Δημοτικό Θέατρο «Μελίνα Μερκούρη», Βόλος

Τρίτη, 08/09/2026 – 21:00 – Κηποθέατρο Αλκαζάρ, Λάρισα

Τετάρτη, 09/09/2026 – 21:00– Υπαίθριο Θέατρο Ε.Η.Μ. «Κώστας Φρόντζος», Ιωάννινα

Παρασκευή, 25/09/2026 – 21:00 – Κολοσσαίον, Θεσσαλονίκη

Σάββατο, 26/09/2026 – 21:00 – Κολοσσαίον, Θεσσαλονίκη

Κυριακή, 27/09/2026 – 21:00 – Κολοσσαίον, Θεσσαλονίκη

Οκτώβριος 2026

Παρασκευή, 02/10/2026 – 21:00 – Κολοσσαίον, Θεσσαλονίκη

Σάββατο, 03/10/2026 – 21:00– Κολοσσαίον, Θεσσαλονίκη

Κυριακή, 04/10/2026 – 21:00 – Κολοσσαίον, Θεσσαλονίκη