Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο προκαλεί η είδηση του θανάτου της Μπέτυς Βαλάση, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών, αφήνοντας πίσω της μια σημαντική πορεία στο θέατρο και την τηλεόραση.

Η σπουδαία ηθοποιός αγαπήθηκε ιδιαίτερα από το κοινό μέσα από τον ρόλο της «Λωξάντρας» στην ομώνυμη τηλεοπτική σειρά της ΕΡΤ, μια ερμηνεία που άφησε το δικό της αποτύπωμα στην ελληνική τηλεοπτική ιστορία.

Στην προσωπική της ζωή, υπήρξε σύζυγος του ηθοποιού Τίτου Βανδή, με τον οποίο τη συνέδεσε μια σημαντική κοινή πορεία.

Τα τελευταία χρόνια της ζωής της διέμενε στο «Σπίτι του Αγωνιστή», ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, καθώς φέρεται να έπασχε από άνοια. Η απώλειά της αφήνει ένα ξεχωριστό κενό στον χώρο της υποκριτικής, με τη μνήμη της να παραμένει ζωντανή μέσα από τους ρόλους και τις ερμηνείες της.

Η πολιτική της κηδεία θα γίνει τη Δευτέρα 19 Οκτώβρη, στις 11.30 στο Α’ Νεκροταφείο.

Τη δυσάρεστη είδηση επιβεβαίωσε ο Σπύρος Μπιμπίλας την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου μέσα από ανάρτησή του στα social media. Αποχαιρετώντας την ηθοποιό, έγραψε:

«Μόλις με πληροφόρησαν στη Βουλή ότι έφυγε από την ζωή μια αξιαγάπητη αγωνίστρια, η σπουδαία ηθοποιός, που σημάδεψε τον πολιτισμό μας με τις ερμηνείες της, τους αγώνες της για τη δημοκρατία, την δραστηριότητα της στο εξωτερικό, την συνδικαλιστική της δράση. Η ανεπανάληπτη Μπέττυ Βαλάση, η αγαπημένη συνοδοιπόρος στη ζωή του αξέχαστου Τίτου Βανδή, η θρυλική μας κυρά Λωξάντρα, που είχα την τύχη και την τιμή να την γνωρίσω και να συναντηθούμε καλλιτεχνικά δεν είναι πια κοντά μας. Τα τελευταία χρόνια φιλοξενήθηκε στο Σπίτι του Αγωνιστή που εξασφαλίζει αξιοπρεπή διαβίωση στους ανθρώπους που φροντίζει. Πλήγμα για τον πολιτισμό μας. Την αποχαιρετούμε όλοι με σεβασμό και αγάπη».

Ποια ήταν η Μπέτυ Βαλάση

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1937 από γονείς πρόσφυγες της Μικράς Ασίας. Ο μεγάλος αδελφός του πατέρα της σφαγιάστηκε από τους Τούρκους το 1922.

Το πραγματικό της όνομα ήταν Δέσπω (Δέσποινα), ωστόσο η μητέρα της το είχε αλλάξει σε Μπέτυ. Όταν ήταν ακόμη μικρή, οι γονείς της χώρισαν. Ο πατέρας της παρέμεινε στην Κατερίνη, όπου ίδρυσε μονάδα παραγωγής καπνών, αντίστοιχη με εκείνη που διατηρούσε η οικογένειά του στη Μικρά Ασία, ενώ η μητέρα της εγκαταστάθηκε στην Αθήνα. Για πολλά χρόνια, η μικρή Μπέτυ ταξίδευε με τρένο μεταξύ Αθήνας και Κατερίνης, προκειμένου να διατηρεί επαφή και με τους δύο γονείς της.

Αποφοίτησε από το εξατάξιο 5ο Γυμνάσιο Εξαρχείων. Στο θέατρο μαθήτευσε κοντά σε σημαντικούς δασκάλους, μεταξύ των οποίων ο Αιμίλιος Χουρμούζιος, η Κατίνα Παξινού, ο Άγγελος Τερζάκης και ο Σωκράτης Καραντινός.

Η Μπέτυ Βαλάση διατηρούσε στενή φιλία με τη Μελίνα Μερκούρη, με την οποία είχε συνεργαστεί τόσο στο θέατρο όσο και στον κινηματογράφο. Σύμφωνα με δημόσια δήλωσή της το 2019, σε όλη της τη ζωή ψήφιζε ΚΚΕ.

Παντρεύτηκε δύο φορές και απέκτησε έναν γιο, τον Νικόλα Χάρι Μινισσάλι, ο οποίος σπούδασε σκηνοθεσία στο εξωτερικό. Με τον δεύτερο σύζυγό της, τον γνωστό ηθοποιό Τίτο Βανδή, ερωτεύτηκε το 1982 και παντρεύτηκε το 1984. Οι δυο τους παρέμειναν μαζί μέχρι τον θάνατό του, το 2003, σε ηλικία 86 ετών. Ανιψιός της ήταν ο Χρήστος Γιαννούλης, δημοσιογράφος και βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ–Π.Σ.

Είχε σημειώσει πολλές επιτυχίες στο θέατρο, συνεργαζόμενη με καταξιωμένους ηθοποιούς. Το 1961 πραγματοποίησε την πρώτη της θεατρική εμφάνιση στο θέατρο Καλουτά, δίπλα στον Κάρολο Κουν και τη Μαίρη Αρώνη. Εκεί ενσάρκωσε την Παλλάδα Αθηνά στη σατιρική τριλογία «Οδύσσεια» του θεατρικού συγγραφέα Μανώλη Σκουλούδη.

Από το 1960 έως το 2004 συμμετείχε σε τουλάχιστον 14 ελληνικές ταινίες μεγάλου μήκους, συνεργαζόμενη με καταξιωμένους σκηνοθέτες. Η αξιόλογη ηθοποιός έγινε ευρύτερα γνωστή και αγαπητή στο κοινό μέσα από τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στην επιτυχημένη τηλεοπτική σειρά «Λωξάντρα», την τελευταία ασπρόμαυρη παραγωγή αυτού του είδους, η οποία προβλήθηκε από την ΕΡΤ το 1980. Στη σειρά υποδύθηκε την ομώνυμη ηρωίδα, ενώ, σύμφωνα με τους κριτικούς, επρόκειτο για τον καλύτερο ρόλο της καριέρας της.

Δείτε απόσπασμα από την ταινία ο Θανάσης και το καταραμένο φίδι: