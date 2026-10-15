Ομαλοποιήθηκε πλήρως η κίνηση των οχημάτων στην περιοχή του Πειραιά, έπειτα από την προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Δραγατσανίου που προκλήθηκε από τον εντοπισμό τμήματος όλμου, νωρίς το μεσημέρι της Πέμπτης 15 Οκτωβρίου.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα οι αρμόδιες αρχές και εξειδικευμένα κλιμάκια, εφαρμόζοντας όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας για την απομάκρυνση του επικίνδυνου ευρήματος, με τον δρόμο να αποδίδεται ξανά στην κυκλοφορία.

Ο εντοπισμός του όλμου και η κινητοποίηση των Αρχών

Συναγερμός σήμανε στις αστυνομικές αρχές και την Τροχαία Πειραιά, όταν εντοπίστηκε τμήμα όλμου στην οδό Δραγατσανίου.

Για λόγους ασφαλείας και προκειμένου να αποκλειστεί το ενδεχόμενο οποιουδήποτε κινδύνου για τους διερχόμενους οδηγούς και τους κατοίκους της περιοχής, η αστυνομία προχώρησε σε άμεση διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων.

Το απαγορευτικό μέτρο εφαρμόστηκε συγκεκριμένα στο τμήμα της οδού Δραγατσανίου από το ύψος της οδού Θεσμοφορίου.

Φωτογραφίες από το σημείο:

Απομάκρυνση του ευρήματος και αποκατάσταση της κυκλοφορίας

Στο σημείο κλήθηκαν και επιχείρησαν εξειδικευμένα κλιμάκια του Τμήματος Εξουδετέρωσης Ναρκών Ξηράς (ΤΕΝΞ) του Στρατού, τα οποία παρέλαβαν και διαχείρίστηκαν με ασφάλεια το πολεμικό υλικό.

Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης και τον απαραίτητο έλεγχο του χώρου, οι αρχές ήραν τους κυκλοφοριακούς περιορισμούς και η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται πλέον εντελώς ομαλά.