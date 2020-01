«Αρπακτικά Πτηνά και Η Φαντασμαγορική Χειραφέτηση της Χάρλεϊ Κουίν» με τη Μάργκοτ Ρόμπι

Η έξαλλη ζωή της Χάρλεϊ Κουίν (Μάργκοτ Ρόμπι) εκτροχιάζεται ακόμη περισσότερο μετά τον ιδιαίτερα εκρηκτικό χωρισμό της από τον Τζόκερ. Για πρώτη φορά είναι απροστάτευτη, με τον κάθε αλήτη της Γκόθαμ να την καταδιώκει.



Στο μεταξύ, ο αρχιμαφιόζος Ρόμαν Σαϊόνις (Γιούαν ΜακΓκρέγκορ) έχει βάλει λυτούς και δεμένους για να βρει τη νεαρή πορτοφολού Κας (Έλα Τζέι Μπάσκο), που έκλεψε το πολύτιμο διαμάντι του.



Το μονοπάτι της Χάρλεϊ διασταυρώνεται με την Κυνηγό (Μέρι Ελίζαμπεθ Γουίνστεντ), την Μπλακ Κανάρι (Τζούρνι Σμόλετ-Μπελ) και τη Ρενέ Μοντόγια (Ρόζι Περέζ) και το αλλόκοτο επιτελείο δεν έχει επιλογή από το να συνεργαστεί για να εξολοθρεύσει τον Ρόμαν μέσα σε μια θεότρελη, φονική μέρα.



Η ταινία «Αρπακτικά Πτηνά και η Φαντασμαγορική Χειραφέτηση της Χάρλεϊ Κουίν» (Birds οf Prey & The Fantabulous Emancipation of One HQ) θα βγει στις ελληνικές αίθουσες την Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου 2020 από την Tanweer.

Δείτε το τρέιλερ: