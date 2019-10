Διπλό βραβείο για τον Άρη Παπαργυρόπουλο στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου στο Λος Άντζελες

Η ταινία «Few Hours in Athens» του Άρη Παπαργυρόπουλου βραβεύτηκε στο DOC LA film festival στο Λος Άντζελες και απέσπασε δύο σημαντικά βραβεία.

Ο Άρης Παπαργυρόπουλος είναι ένας πολυτάλαντος καλλιτέχνης, ο οποίος κάνει διεθνή καριέρα στον χώρο του κινηματογράφου, με το μέλλον του να διαγράφεται λαμπρό. Πρωταγωνιστεί στην ταινία «Few Hours in Athens» ("Κάποιες ώρες στην Αθήνα"), η οποία έχει παιχτεί και βραβευτεί σε διάφορα φεστιβάλ. Το τελευταίο ήταν και το μεγαλύτερο, στο Λος Άντζελες, το DOC LA film festival. Την ταινία έχει επιμεληθεί εξ ολοκλήρου ο ταλαντούχος ηθοποιός (σενάριο, σκηνοθεσία, παραγωγή) και πρωταγωνιστεί μαζί με τη Δανάη Βασιλοπούλου. Στην ταινία συμμετέχει η Ελένη Φιλίνη και ο θρυλικός ηθοποιός Σπύρος Φωκάς. Τη μουσική έχει γράψει ο Νίκος Τερζής.

Η ταινία «Few Hours in Athens απέσπασε το Βραβείο Καλύτερης ταινίας και Καλύτερης ηθοποιού για τη Δανάη Βασιλοπούλου.

Φεστιβάλ που έχει βραβευτεί η ταινία:

European film festival ( Μόσχα) - Best Feature Film (καλύτερη ταινία)



South film and arts - Best indie Feature (καλύτερη ταινία ανεξάρτητου κινηματογράφου)



Indie Short fest - Best Romantic Film (καλύτερη ρομαντική ταινία)

Δείτε το τρέιλερ:



«Ο τρόπος που ήθελα να προσεγγίσω την ταινία ήταν παραδοσιακός. Όταν δεν υπήρχαν τηλέφωνα δεν υπήρχε διαδίκτυο και οι άνθρωποι «ζούσαν πιο πολύ στο παρόν»...Μόλις τέλειωσα τη συγγραφή μιας άλλης ταινίας. Και αυτή είναι ρομαντική και ανυπομονώ να την πραγματοποιήσω» ανέφερε μεταξύ άλλων ο Άρης Παπαργυρόπουλος στη συνέντευξη που παραχώρησε στο DOC LA film festival.

Δείτε το βίντεο:

Στο βίντεο εμφανίζεται επίσης ο ηθοποιός Χρήστος Βασιλόπουλος, η Δανάη Βασιλοπούλου και ο William Baldwin ο οποίος συμμετείχε στο φεστιβάλ με την ταινία «Talk», όπου και κέρδισε το βραβείο καλύτερου ηθοποιού.