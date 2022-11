Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης: «Αυλαία» με Σπίλμπεργκ – Ταινίες, αφιερώματα και βραβεία στη γιορτή του Κινηματογράφου

Με την ταινία «The Fabelmans», την πιο προσωπική και εξομολογητική ταινία του Στίβεν Σπίλμπεργκ, που απέσπασε πρόσφατα το βραβείο κοινού στο Φεστιβάλ του Τορόντο και βάζει πλώρη για τα Όσκαρ, ξεκινά σήμερα το ταξίδι του το 63ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

Για τις επόμενες 11 ημέρες, η Θεσσαλονίκη κινείται στους ρυθμούς της μεγάλης γιορτής του κινηματογράφου, με την αυλαία να πέφτει την Κυριακή 13 Νοεμβρίου, με την ταινία «Κορσές» της Μαρί Κρόιτσερ, που κέρδισε πρόσφατα το βραβείο Καλύτερης Ταινίας στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λονδίνου.

Στη διάρκεια του 63ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης θα προβληθούν 199 ταινίες μεγάλου μήκους και 68 μικρού μήκους στις αίθουσες «Ολύμπιον» και «Παύλος Ζάννας» στην πλ. Αριστοτέλους, «Σταύρος Τορνές», «Τζον Κασσαβέτης», «Φρίντα Λιάππα» και «Τόνια Μαρκετάκη» στο Λιμάνι Θεσσαλονίκης και «Μακεδονικόν», στο κέντρο της πόλης, 93 ταινίες ψηφιακά μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας του Φεστιβάλ online.filmfestival.gr και θα απονεμηθούν 32 βραβεία.

Στη Θεσσαλονίκη θα βρεθεί ο τουρκικής καταγωγής Γερμανός σκηνοθέτης, Φατίχ Ακίν, για να παρουσιάσει την καινούργια του ταινία, «Το χρυσάφι του Ρήνου», αλλά και η Σαρλότ Γκενσμπούρ, με τη νέα της ταινία «Νυχτερινοί επισκέπτες» του Μικαέλ Ερς.

Το 63ο ΦΚΘ φιλοξενεί τέσσερα διεθνή διαγωνιστικά τμήματα, τα οποία συνοδεύονται από χρηματικά βραβεία. Στο Διεθνές Διαγωνιστικό συμμετέχουν 11 ταινίες, ανάμεσά τους δύο ελληνικές, στο τμήμα «Γνωρίστε τους γείτονες» θα προβληθούν 10 ταινίες, ανάμεσά τους δύο ελληνικές, δύο ελληνικές συμμετέχουν και στο διαγωνιστικό τμήμα >>Film Forward, το οποίο αποτελείται από 11 ταινίες.

Ελληνικές ταινίες

Στη φετινή διοργάνωση θα προβληθούν 28 μεγάλου μήκους και 19 μικρού μήκους ελληνικές ταινίες, 15 από αυτές σε πρώτη προβολή. Έξι ελληνικές ταινίες συμμετέχουν στα διεθνή διαγωνιστικά τμήματα του φεστιβάλ. Στο Διεθνές Διαγωνιστικό συμμετέχουν οι ταινίες «Ησυχία 6-9» του Χρήστου Πασσαλή και «Άκουσέ με» της Μαρίας Ντούζα. Δύο ελληνικές ταινίες παίρνουν μέρος στο διαγωνιστικό τμήμα «Meet the Neighbors»: το «Πίσω από τις θημωνιές» της Ασημίνας Προέδρου και το «Black Stone» του Σπύρου Ιακωβίδη. Παράλληλα, ακόμη δύο ελληνικές ταινίες συναντούμε και στο διαγωνιστικό τμήμα >>Film Forward. Πρόκειται για την ταινία «Με αξιοπρέπεια» του Δημήτρη Κατσιμίρη και τα «ΜΠΑΣΤΑΡΔΑ» του Νίκου Πάστρα.

Το Φεστιβάλ διοργανώνει, επίσης, spotlight σε δύο σπουδαίες Ελληνίδες δημιουργούς: τη Μαρία Πλυτά την πρώτη γυναίκα σκηνοθέτη του ελληνικού σινεμά, και τη Μαρία Γαβαλά στην οποία θα απονεμηθεί ο Χρυσός Αλέξανδρος για την συμβολή της στον ελληνικό κινηματογράφο.

Δέκα χρόνια χωρίς τον Θόδωρο Αγγελόπουλο

Δέκα χρόνια μετά τον θάνατο του κορυφαίου Έλληνα κινηματογραφιστή Θόδωρου Αγγελόπουλου, με το μότο «Αγγελόπουλος για πάντα» και την «Αναπαράσταση» ως πυρήνα, οι διοργανωτές επιδιώκουν να φέρουν τους θεατές λίγο πιο κοντά στη βαθύτερη έννοια του συγκεκριμένου έργου, αλλά και του σύμπαντος του δημιουργού του συνολικά.

Εκτός από την ίδια την ταινία, τις μέρες του φεστιβάλ θα προβληθεί ακόμη ένα ντοκιμαντέρ-συζήτηση ανάμεσα στον Θόδωρο Αγγελόπουλο και στον Νίκο Παναγιωτόπουλο, ενώ δύο μεγάλες εκθέσεις, μια εικαστική και μια φωτογραφική, αποτελούν γέφυρα ανάμεσα στο ντεμπούτο του σπουδαίου σκηνοθέτη (δηλαδή την «Αναπαράσταση») και του κύκνειου άσματος («Η άλλη θάλασσα») στα γυρίσματα του οποίου εκείνος έχασε και τη ζωή του.

Αφιερώματα

Το 63ο ΦΚΘ γίνεται το πρώτο κινηματογραφικό φεστιβάλ που φιλοξενεί αφιέρωμα στον κινηματογράφο των αυτοχθόνων.

Αφιερώματα θα γίνουν ακόμη στον Βρετανό, με ελληνικές ρίζες, σκηνοθέτη Πίτερ Στρίκλαντ, στους Πέτερ Τσερκάσκι, Ιβ Χέλερ και Αλεξάνταρ Πέτροβιτς, ενώ θα τιμηθεί και ο σπουδαίος θεατράνθρωπος Πίτερ Μπρουκ, μέσα από ένα spotlight που επικεντρώνεται στο κινηματογραφικό του έργο.

Στο Φεστιβάλ θα προβληθούν ακόμη πέντε ταινίες νέων δημιουργών με θέμα την οπαδική βία, με αφορμή τη δολοφονία του Άλκη Καμπάνου.

Η Αγορά στο 63ο ΦΚΘ

Η Αγορά, το πιο δυναμικό και αναπτυξιακό κομμάτι του Φεστιβάλ, θα πραγματοποιηθεί από τις 4 έως τις 12 Νοεμβρίου, υποστηρίζεται από το πρόγραμμα Creative Europe MEDIA και προσφέρει βραβεία σε υπηρεσίες και χρηματικά έπαθλα. Επικεφαλής της Αγοράς είναι η Αγγελική Βέργου, η οποία εργάζεται στο ΦΚΘ από το 2001. Έχει διατελέσει επικεφαλής του Crossroads Co-production Forum από το 2019, από το 2008 είναι υπεύθυνη συντονίστρια των αναπτυξιακών δραστηριοτήτων της Αγοράς και συντονίστρια των αναπτυξιακών δράσεων της Αγοράς Ντοκιμαντέρ του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης.

Πρέσβης (ambassador) της φετινής Αγοράς είναι ο σεναριογράφος, σκηνοθέτης και ηθοποιός, Γιώργος Καπουτζίδης.

Η Αγορά του 63ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης εγκαινιάζει τη νέα ενότητα Agora Series με στόχο να δημιουργήσει ένα δίκτυο επικοινωνίας με τους επαγγελματίες της παραγωγής σειρών για τα τηλεοπτικά δίκτυα και τις πλατφόρμες.

Μέσα από τη νέα ενότητα, το Φεστιβάλ θα μιλήσει για τη σχέση σινεμά -τηλεόρασης, με στόχο να διερευνήσει σε βάθος τις εκλεκτικές συγγένειες των δύο μέσων, φιλοξενώντας μεταξύ άλλων, masterclass του τηλεοπτικού σεναριογράφου και παραγωγού Victor Quinaz (σειρές Big Mouth, GLOW του Netflix, μεταξύ άλλων), με τίτλο «Don't be scared, it's only TV!».

Στο πλαίσιο του Agora Series θα συμμετάσχουν ως ομιλητές δημιουργοί επιτυχημένων σειρών των τελευταίων ετών, όπως ο Λευτέρης Χαρίτος ('Αγριες μέλισσες), ο Βαρδής Μαρινάκης (Σιωπηλός δρόμος), η Κατερίνα Μπέη (Τα καλύτερα μας χρόνια) και ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης (Maestro). Επιπλέον, για την εμπειρία τους ως παραγωγοί σειρών θα μιλήσουν επαγγελματίες όπως η Φένια Κοσσοβίτσα (Blonde - Έτερος Εγώ, Τεχεράνη), η Ιωάννα Δαβή (Indigo View - Το νησί, Κομάντα και δράκοι), o Διονύσης Σαμιώτης (Tanweer - 42 ° C) και ο Ορέστης Πλακιάς (Foss Productions - MilkyWay), ενώ στη συζήτηση θα συμμετάσχει και ο Μάρκος Χολέβας, πρόεδρος του ΔΣ του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου.

«Ποιος παίζει;/Time to Act»

Η κορυφαία casting director του Τζέιμς Μποντ, Ντέμπι ΜακΓουίλιαμς, μαζί με τη Τζεμάιμα ΜακΓουίλιαμς που εκπροσωπεί τη «νέα γενιά», ο άνθρωπος που ενέπνευσε τη σειρά φαινόμενο Call My Agent στο Netflix, διάσημος ατζέντης Λοράν Γκρεγκουάρ, η ελληνίδα ηθοποιός Θέμις Μπαζάκα και οι επιτυχημένοι casting directors, Σοφία Δημοπούλου και Μάκης Γαζής, έρχονται στο 63ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο μεγάλου αφιερώματος στην υποκριτική με τίτλο «Ποιος παίζει; / Time to Act».

Σε ένα τριήμερο γεμάτο masterclasses, εργαστήρια και συζητήσεις, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να μάθει όσα θέλει γύρω από τους ηθοποιούς και τη δουλειά τους: πώς επιλέγουν ένα σενάριο, πώς περνάνε από κάστινγκ, πώς προσεγγίζουν τον ρόλο τους.

Στη φετινή διοργάνωση συμμετέχουν, επίσης, 20 Podcasts, ελληνόφωνα και αγγλόφωνα, δέκα από τα οποία παίρνουν μέρος στο διαγωνιστικό τμήμα Podcast.

Έκθεση, πόστερ και σποτ

To φετινό πόστερ του 63ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης υπογράφει ο εικαστικός και visual artist Δημήτρης Τριμίντζιος και το σποτ της διοργάνωσης δημιούργησε η σκηνοθέτρια Εύη Καλογεροπούλου. Η γυναίκα βρίσκεται στο επίκεντρο των δύο δημιουργιών, ενώ στο σποτ ακούγεται διασκευασμένο το τραγούδι «Λαδάδικα».

Ειδικές εκδόσεις

Το Φεστιβάλ παρουσιάζει δύο ειδικές εκδόσεις που θα κυκλοφορήσουν από τις εκδόσεις Νεφέλη. Πρόκειται για τη δίγλωσση έκδοση για τον Θόδωρο Αγγελόπουλο «Αγγελόπουλος για πάντα» και τον καθιερωμένο Α-Κατάλογο που αποτυπώνει το στίγμα της φετινής διοργάνωσης.

Το 63ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, του προγράμματος ΕΣΠΑ του ΠΕΠ Κ. Μακεδονίας 2014-2020, του προγράμματος MEDIA και χορηγών.

Αναλυτικά οι πληροφορίες: www.filmfestival.gr