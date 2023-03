Η Γκαλ Γκαντότ υποδύεται την Wonder Woman στο «Shazam 2»

Το «Shazam! Η οργή των Θεών» (Shazam! Το Fury of the Gods) φαίνεται ότι έχει μπερδέψει πολλούς θεατές με την έκπληξη να εμφανίσει την επιστροφή της Γκαλ Γκαντότ στον ρόλο της Wonder Woman. Ο χαρακτήρας εμφανίζεται προς το τέλος της ταινίας, καθώς η Wonder Woman προσπαθεί να αναστήσει τον Shazam, αφού είναι το μόνο άτομο που έχει απομείνει με θεϊκές δυνάμεις. Παρατηρώντας όμως τη σκηνή πολλοί ήταν αυτοί που είπαν ότι το πρόσωπο της Γκαντότ «φορέθηκε» στο σώμα ενός άλλου ηθοποιού χρησιμοποιώντας τεχνολογία deepfake, αλλά ο σκηνοθέτης της ταινίας ισχυρίστηκε το ακριβώς αντίθετο.

«Μια συγκεκριμένη εμφάνιση στο "Shazam! Η οργή των Θεών" έπρεπε να γυριστεί στην Αγγλία, αλλά δεν μπορούσα να πάω λόγω ενός προβλήματος με τη βίζα, γι' αυτό σκηνοθέτησα εξ αποστάσεως», έγραψε ο σκηνοθέτης της ταινίας Ντάβιντ Φ. Σάντμπεργκ στο Twitter, ενώ μοιράστηκε ένα βίντεο με τον ίδιο να σκηνοθετεί εξ αποστάσεως τη σκηνή της Γκαντότ. «Δεν ήταν ένα deepfake όπως πιστεύουν ορισμένοι».

Η Γκαντότ φαίνεται ξεκάθαρα σε μια από τις οθόνες του υπολογιστή του Σάντμπεργκ καθώς σκηνοθετεί την ταινία, έτσι ώστε να τερματιστεί κάθε εικασία ότι είχε μονταριστεί στην ταινία χρησιμοποιώντας τεχνολογία deepfake. Η φήμη τροφοδοτήθηκε από τις φωτογραφίες του «Shazam 2» που παρουσίαζαν στο ρόλο της Wonder Woman την Taylor Cahill. Οι εικόνες έκαναν πολλούς να πιστέψουν ότι ήταν η Cahill που έπαιξε στη σκηνή του «Shazam 2» και όχι η Γκαντότ.

«Γυρίσαμε τη σκηνή με την Τέιλορ για να καταλάβουμε τι κάλυψη χρειαζόμασταν στη συνέχεια με την Γκαλ αφού δεν μπορούσε να έρθει στην Ατλάντα», ανάρτησε η Σάντμπεργκ στο Twitter. «Δεν υπάρχει απολύτως κανένα deepfaking. Όταν βλέπεις την Γκαλ είναι 100% αυτή».