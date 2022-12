Η Κρίστεν Στιούαρτ πρόεδρος της κριτικής επιτροπής στην Μπερλινάλε

Η Αμερικανίδα ηθοποιός Κρίστεν Στιούαρτ, η οποία έγινε διάσημη από το «Panic Room» και το «Twilight» και υποδύθηκε πρόσφατα την πριγκίπισσα Νταϊάνα στο «Spencer», -ρόλος που της χάρισε υποψηφιότητα για Όσκαρ-, θα είναι πρόεδρος της κριτικής επιτροπής στην 73η Μπερλινάλε.

«Είναι μία από τις πιο ταλαντούχες και πολύπλευρες ηθοποιούς της γενιάς της», δήλωσαν οι καλλιτεχνικοί διευθυντές του φεστιβάλ Μαριέτ Ρίσενμπικ και Κάρλο Τσάτριαν, προσθέτοντας: «Με ένα εντυπωσιακό έργο, η Κρίστεν Στιούαρτ είναι η τέλεια γέφυρα μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης».

Η πρώτη εμφάνιση της Στιούαρτ στη Μπερλινάλε ήταν το 2010 με την ανεξάρτητη παραγωγή «Welcome to the Rileys» (στην Ελλάδα με τίτλο «Οικογενειακή πρόσκληση»).

Η ηθοποιός, που έπαιξε στην ταινία του Ντέιβιντ Κρόνενμπεργκ «Crimes of the Future», η οποία έκανε πρεμιέρα στις Κάννες, ετοιμάζεται να κάνει το σκηνοθετικό της ντεμπούτο με την ταινία «The Chronology of Water».

Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου θα πραγματοποιηθεί από τις 16 έως τις 26 Φεβρουαρίου.