Οι νικητές του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Εδιμβούργου

Το μίας ώρας ντοκιμαντέρ των Σκωτσέζων Will Anderson και Ainslie Henderson με τίτλο «A Cat Called Dom» κέρδισε το εναρκτήριο βραβείο «Powell and Pressburger» για την καλύτερη ταινία στο φετινό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Εδιμβούργου.

Οι δύο σκηνοθέτες πρωταγωνιστούν και συν-σκηνοθετούν την ανεξάρτητη ταινία, η οποία παρακολουθεί τον τρόπο με τον οποίο ο Άντερσον αντιμετωπίζει τη διάγνωση της ασθένειας της μητέρας του και τις απογοητεύσεις των σκηνοθετών να γυρίσουν την ταινία. Έτσι ο Άντερσον στρέφεται στον DOM, τη γάτα κινουμένων σχεδίων που ζει στην οθόνη του φορητού υπολογιστή του.

Voting is open for @edfilmfest Audience Award!



Choose your favourite film of the #EIFF22 programme now.



More info 👇 https://t.co/84ZO9bzwl3