Κινηματογραφικές πρεμιέρες: Ό,τι παίζει στα σινεμά από 22 Δεκεμβρίου

Με έξι ταινίες ξεκινά απόψε η κινηματογραφική εβδομάδα. Ξεχωρίζουν η συγκινητική δραματική ταινία «Aftersun», το πολιτικό θρίλερ «Η Συνωμοσία του Καΐρου», το πολυβραβευμένο ντοκιμαντέρ «Η Λεοπάρδαλη του Χιονιού» και το παιδικό animation «Ο Παπουτσωμένος Γάτος: Η Τελευταία Επιθυμία».

Ακόμη, για τους σινεφίλ, προβάλλεται σε ψηφιακές κόπιες το αριστούργημα του βωβού κινηματογράφου «Η Αυγή» του φημισμένου Φρίντριχ Β. Μουρνάου, που κέρδισε το Όσκαρ Καλύτερης Καλλιτεχνικής Παραγωγής το 1929.

«Aftersun» της Σάρλοτ Γουέλς

Η ταινία Aftersun της Σάρλοτ Γουέλς απέσπασε το Βραβείο της Επιτροπής στην Εβδομάδα Κριτικής του Φεστιβάλ των Καννών και συμμετείχε στο Διεθνές Διαγωνιστικό Πρόγραμμα του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας.

Είναι η καλύτερη ταινία του 2022 σύμφωνα με το IndieWire, ενώ πριν λίγες μέρες απέσπασε επτά βραβεία στα BIFA Awards -ανάμεσά τους αυτά της καλύτερης βρετανικής ανεξάρτητης ταινίας, καλύτερης σκηνοθεσίας και καλύτερου σεναρίου.

Ένας νεαρός χωρισμένος πατέρας και η μικρή κόρη του πηγαίνουν διακοπές. Στις μέρες που θα ακολουθήσουν, ξεδιπλώνεται η σχέση τους, η ζωή τους αλλά και τα τραύματά τους. Η ανάμνηση αυτή θα μείνει ανεξίτηλα χαραγμένη στην ψυχή της -ενήλικης πια- κοπέλας. Ένα αξέχαστο κινηματογραφικό ντεμπούτο που συζητήθηκε όπου κι αν προβλήθηκε.

Ηνωμένο Βασίλειο / ΗΠΑ, 2022, 102’



Σκηνοθεσία: Σάρλοτ Γουέλς



Ηθοποιοί: Φράνκι Κόριο, Πολ Μέσκαλ

Δείτε το τρέιλερ:

Η Συνωμοσία του Καΐρου

Στο ύφος του βιβλίου Το Όνομα του Ρόδου, ο Ταρίκ Σαλέχ (Κάιρο Εμπιστευτικό) σκηνοθετεί ένα μυστήριο που εξελίσσεται σε παρανοϊκό εφιάλτη, τοποθετημένο στο ιστορικό τέμενος Αλ-Αζχάρ του Καΐρου. Η επίσημη πρόταση της Σουδίας για τα Όσκαρ και ένα τολμηρά αντικληρικό σενάριο διαφθοράς και υποκρισίας, που βραβεύτηκε στο Φεστιβάλ Καννών.

Σύνοψη

O Άνταμ κερδίζει μια θέση στο Πανεπιστήμιο Αλ-Αζχάρ, το επίκεντρο της εξουσίας του σουνιτικού Ισλάμ. Λίγο μετά την άφιξή του στο Κάιρο, ο θρησκευτικός ηγέτης του πανεπιστημίου -ο Μεγάλος Ιμάμης- καταρρέει και πεθαίνει μπροστά στους μαθητές του. Το γεγονός αυτό σηματοδοτεί την αρχή μιας μάχης με σκοπό την απόκτηση της θέσης του, ενώ ο Άνταμ γίνεται σύντομα πιόνι στην αδίστακτη διαμάχη επικράτησης μεταξύ της θρησκευτικής και της πολιτικής ελίτ της Αιγύπτου.

Boy From Heaven

Δραματικό θρίλερ, σουηδικής και πολυεθνικής συμπαραγωγής του 2022, σε σκηνοθεσία Ταρίκ Σαλέχ, με τους Φάρες Φάρες, Ταουφίκ Μπαρχόμ, Μεχντί Ντεμπί, Σεργουάν Χατζί, Μοχάμαντ Μπακρί κα.

Δείτε το τρέιλερ:

Η Λεοπάρδαλη του Χιονιού: Το βραβευμένο ντοκιμαντέρ των Μαρί Αμιγκέ και Βενσάν Μινιέ

Η ταινία «Η Λεοπάρδαλη του Χιονιού» σε σκηνοθεσία των Μαρί Αμιγκέ και Βενσάν Μινιέ έχει κερδίσει το Βραβείο CÉSAR Καλύτερου Ντοκιμαντέρ και το Βραβείο Lumiéres Καλύτερου Ντοκιμαντέρ, ενώ έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Καννών ως Ειδική Προβολή «Cinema for the Climate Special Screening». Στη συνέχεια προβλήθηκε στο Φεστιβάλ Ζυρίχης, στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ IDFA στο Άμστερνταμ, στο Φεστιβάλ Μοντρεάλ, στο Φεστιβάλ του Σάο Πάολο ανάμεσα σε άλλα. Στην Ελλάδα η ταινία κέρδισε το Βραβείο WWF στο πρόσφατο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια προβλήθηκε το καλοκαίρι στο Φεστιβάλ Αιγαίου. Το ομώνυμο βιβλίο του Σιλβέν Τεσόν για αυτό το ταξίδι κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΑΓΡΑ, ενώ οι Γουόρεν Έλις και Νικ Κέιβ έχουν γράψει τη μουσική.

Ψηλά στο οροπέδιο του Θιβέτ, καταμεσής των ανεξερεύνητων και απροσπέλαστων πεδιάδων, βρίσκεται ένα από τα τελευταία καταφύγια της άγριας φύσης, όπου ζουν σπάνια ζώα και πτηνά. Ο Βενσάν Μινιέ, ένας από τους πιο διακεκριμένους φωτογράφους της άγριας ζωής, παίρνει μαζί του στην τελευταία του αποστολή τον συγγραφέα και φυσιοδίφη Σιλβέν Τεσόν.

Για αρκετές εβδομάδες, θα εξερευνήσουν αυτές τις κοιλάδες αναζητώντας μοναδικά ζώα και θα προσπαθήσουν να εντοπίσουν τη λεοπάρδαλη του χιονιού, ένα από τα πιο ακριβοθώρητα και απρόσιτα αιλουροειδή. Τον μυεί στο καρτέρι, τη λεπτή τέχνη της επιφυλακής, στην ανάγνωση των ιχνών και στην υπομονή που χρειάζεται για να δεις τα ζώα. Διασχίζοντας τις κορυφές που κατοικούνται από αόρατες παρουσίες, οι δύο άντρες υφαίνουν έναν διάλογο για τη θέση μας ανάμεσα σε ζωντανά όντα και γιορτάζουν την ομορφιά του κόσμου.

La panthère des neiges

Ντοκιμαντέρ, γαλλικής παραγωγής του 2021, σε σκηνοθεσία Μαρί Αμιγκέ και Βενσάν Μινιέ.

Δείτε το τρέιλερ:

Μία χριστουγεννιάτικη κωμωδία του Γιώργου Κορδέλλα

Παραμονές Χριστουγέννων, σε ένα στρατόπεδο κάπου στα ελληνοτουρκικά σύνορα στον ‘Έβρο. Ένα ταξί καταφθάνει έξω από την πύλη και μεταφέρει, ασυνόδευτο, ένα μωρό. Ο ταξιτζής ενημερώνει το φυλάκιο πως η μαμά του μωρού το στέλνει στον μπαμπά του (Ίαν Στρατής) που υπηρετεί τη θητεία του. Από εκείνη την στιγμή ξεκινούν όλα…



Το απρόσμενο γεγονός βραχυκυκλώνει όχι μόνο τον ανίδεο πατέρα, αλλά και τους ρυθμούς της ακριτικής Μονάδας, καθώς η παραμονή του μωρού πρέπει να κρατηθεί μυστική μέχρι να βρεθεί λύση. Οι φαντάροι συνωμοτούν παρέχοντας κάλυψη και φροντίδα και αναλαμβάνουν βάρδιες… babysitting! Πρέπει να το ταΐζουν, να του αλλάζουν πάνες, να το νανουρίζουν και, φυσικά, όλα αυτά στα κρυφά, κάτω από τη μύτη τού Επιλοχία (Δημήτρης Μακαλιάς), της Υπολοχαγού (Μαρία Κωνσταντάκη) που κάτι «μυρίζεται» και του ανυποψίαστου Διοικητή (Γεράσιμος Γεννατάς) που ζει στον δικό του κόσμο.



Όμως, απρόβλεπτες επιπλοκές θα οδηγήσουν στα πρόθυρα πρόκλησης θερμού επεισοδίου, καθώς το μωρό περνάει κατά λάθος τα σύνορα και καταλήγει σε ένα… τούρκικο χαμάμ!...Ο πατέρας του είναι αποφασισμένος να μπει στην Τουρκία και να φέρει το μωρό του πίσω…

Δείτε το τρέιλερ:

«Ο Παπουτσωμένος Γάτος: Η Τελευταία Επιθυμία»



Για πρώτη φορά μετά από παραπάνω από μια δεκαετία, η Dream Works Animation παρουσιάζει μια νέα περιπέτεια στο κινηματογραφικό σύμπαν του Σρεκ καθώς ο τολμηρός ληστής, Γάτος Σπιρουνάτος ανακαλύπτει πως το πάθος του για κίνδυνο και η αδιαφορία του για την ασφάλεια έχουν επιπτώσεις. Ο Σπιρουνάτος έχει σπαταλήσει τις έξι από τις επτά ζωές του, αν και ο ίδιος είχε πάψει να τις μετράει εδώ και καιρό. Η επιθυμία να ξανακερδίσει τις χαμένες ζωές του οδηγεί τον Γάτο στην σπουδαιότερη περιπέτεια του. Ξεκινάει λοιπόν ένα επικό ταξίδι στο Μαύρο Δάσος για να βρει το μυθικό Αστέρι των Ευχών και να αποκαταστήσει τις χαμένες ζωές του.

Puss in Boots: The Last Wish (Μεταγλ.)



Σκηνοθεσία:Τζόελ Κρόφορντ



Διάρκεια: 96 λεπτά



Δείτε το τρέιλερ:

Η Αυγή του Φ. Β. Μουρνάου σε επανέκδοση

Βωβό οσκαρικό ρομαντικό δράμα με υπογραφή Φ. Β. Μουρνάου. Μια αστή αποπλανά έναν αγρότη με την ελπίδα πως θα καταφέρει να τον πείσει να δολοφονήσει τη γυναίκα του προκείμενου να ζήσουν μαζί στην πόλη. Η σύζυγος, ωστόσο, ανακαλύπτει το σχέδιό της και έτσι καταστρώνει ένα δικό της πλάνο να την εκδικηθεί.

Παίζουν Τζάνετ Γκέινορ,Τζορτζ Ο' Μπράιεν, Μάργκαρετ Λίβινκστον.

Δείτε το τρέιλερ: