Κινηματογραφικές πρεμιέρες: Ό,τι παίζει στα σινεμά από 2 Ιουνίου

Με επτά ταινίες ξεκινά απόψε η κινηματογραφική εβδομάδα. Ξεχωρίζει το γαλλικό κοινωνικό δράμα «Το Γεγονός», που κέρδισε τον Χρυσό Λέοντα στο φεστιβάλ της Βενετίας το 2021, ενώ στα αξιοσημείωτα και η επανεμφάνιση του βετεράνου Ντάριο Αρτζέντο, με την ταινία τρόμου «Μαύρα Γυαλιά». Ακόμη, ξεχωρίζει η ταινία τρόμου του Άλεξ Γκάρλαντ «Men», καθώς και η επανέκδοση «Οι Έρωτες μιας Ξανθιάς» του Μίλος Φόρμαν.

To Γεγονός της Οντρέ Ντιγουάν

Το χρυσό Λιοντάρι του φεστιβάλ Βενετίας (2021). Διασκευή του ομώνυμου αυτοβιογραφικού μυθιστορήματος της Ανί Ερνό, η ταινία διαδραματίζεται στη Γαλλία των '60s, όταν η άμβλωση ήταν παράνομη. Τις εφιαλτικές επιπτώσεις αυτού του νόμου βιώνει η 23χρονη ηρωίδα, μια ταλαντούχα φοιτήτρια λογοτεχνίας, όταν μένει απρόσμενα έγκυος. Τα έως τότε σχέδιά της ανατρέπονται και πλέον πρέπει να αποφασίσει εάν θα κρατήσει το παιδί ή θα ρισκάρει τη ζωή της για μια παράνομη έκτρωση.

L'événement

Κοινωνικό δράμα, γαλλικής παραγωγής του 2021, σε σκηνοθεσία Οντρέ Ντιγουάν, με τους Αναμαρία Βαρτολομέι, Κασέι Μοτέ-Κλέιν, Άννα Μουγκλαλίς, Λουανά Μπαζραμί, Λουίζ Ορί Ντικερό, Λουίζ Σεβιλότ κ.ά.

Δείτε το βίντεο:

Men: Κόβει την ανάσα η νέα ταινία υπαρξιακού τρόμου του Άλεξ Γκάρλαντ

Ο Άλεξ Γκάρλαντ (Από Μηχανής, Αφανισμός) παρουσιάζει ένα ακόμα αριστοτεχνικό δείγμα υπαρξιακού τρόμου και σκηνοθετεί την υποψήφια για Όσκαρ Τζέσι Μπάκλεϊ (The Lost Daughter) και τον εξαιρετικό Ρόρι Κινίαρ (Το Παιχνίδι της Μίμησης) σε πολλαπλούς ρόλους. Το ανατρεπτικό και μοναδικό όραμα του δημιουργού υπογράφει μία συμβολική, αιχμηρή, ανατριχιαστική και πυρετώδη ταινία με παραισθητική κλιμάκωση και θέτει ερωτήματα για τα απαρχαιωμένα στερεότυπα που ταλανίζουν τον πολιτισμό μας μέχρι σήμερα.

Σύνοψη

Έπειτα από μία προσωπική τραγωδία, η Χάρπερ (Τζέσι Μπάκλεϊ) αποσύρεται στην πανέμορφη αγγλική εξοχή για να θεραπεύσει το τραύμα της. Όμως κάτι ή κάποιος από το δάσος εμφανίζεται και την παρενοχλεί. Αυτό που ξεκινάει σαν αδιόρατος φόβος εξελίσσεται σε καθολικό εφιάλτη, που φιλοξενεί τις πιο σκοτεινές της αναμνήσεις.

Σενάριο και σκηνοθεσία: Άλεξ Γκάρλαντ

Πρωταγωνιστούν: Τζέσι Μπάκλεϊ, Ρόρι Κινίαρ, Πάαπα Εσιέντου

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Ρομπ Χάρντι

Σχεδιασμός Παραγωγής: Μαρκ Ντίγκμπι

Μοντάζ: Τζέικ Ρόμπερτς

Μουσική: Τζέοφ Μπάροου, Μπεν Σαλισμπέρι

Διάρκεια: 1 ώρα και 40 λεπτά

Δείτε το τρέιλερ:

«Mαύρα Γυαλιά»: Μια αιματηρή horror ταινία από τον «μετρ του τρόμου» Ντάριο Αρτζέντο

Έπειτα από μια δεκαετία ο «μετρ του τρόμου» Ντάριο Αρτζέντο, ο οποίος απέκτησε τεράστια φήμη και οπαδούς τις δεκαετίες του '70 και '80, με τις ταινίες «τζάλο» επιστρέφει με την αιματηρή horror ταινία «Mαύρα Γυαλιά».

Ρώμη. Μια έκλειψη κρύβει τον ήλιο και οι ουρανοί μιας ζεστής καλοκαιρινής μέρας μαυρίζουν, ενώ το "σκότος" περιβάλλει την Νταϊάνα όταν ένας κατά συρροή δολοφόνος την επιλέγει ως θήραμα. Προσπαθώντας να αποφύγει τον διώκτη της, η γυναίκα τρακάρει με το αμάξι της και χάνει την όρασή της. Συνέρχεται από το αρχικό σοκ αποφασισμένη να παλέψει για τη ζωή της, μόνο που δεν είναι πια μόνη. Ο Τσιν, ένα μικρό αγόρι που επιβίωσε από το τροχαίο, την προστατεύει και γίνεται τα μάτια της. Αλλά ο δολοφόνος δεν θα εγκαταλείψει το θύμα του. Ποιος θα σωθεί;

Dark Glasses

Ταινία τρόμου, ιταλογαλικής παραγωγής του 2022, σε σκηνοθεσία Ντάριο Αρτζέντο, με τους Ιλένια Παστορέλι, Άσια Αρτζέντο, Αντρέα Γκερπέλι, Άντρεα Ζανγκ.

Δείτε το τρέιλερ:

«18»: Η δραματική ταινία του Βασίλη Δούβλη για τον ρατσισμό και τη βία στην ελληνική κοινωνία

Σε μια λαϊκή γειτονιά στην Αθήνα της οικονομικής κρίσης, της αναζωπύρωσης του φασισμού και της πανδημίας, μια ομάδα δεκαοχτάχρονων μαθητών καταδιώκει μετανάστες, ομοφυλόφιλους, όλους όσοι είναι απλώς διαφορετικοί και δεν συμφωνούν με τις ιδέες τους. Ένας συμμαθητής τους που δεν κρύβει την αποστροφή του για τη δράση τους, θα γίνει σύντομα ο επόμενος στόχος τους.

Δραματική ταινία, ελληνικής παραγωγής του 2022, σε σκηνοθεσία Βασίλη Δούβλη, με τους Ιωσήφ Γαβριελάτο, Νικολάκη Ζεγκίνογλου, Αναστάση Λαουλάκο, Κλέλια Ανδριολάτου, Μαρίνα Ανυφαντή, Βασίλη Ντάρμα, Σταύρο Τσουμάνη, Γεωργία Ανέστη, Μαρίνα Ασλάνογλου, Αντώνη Τσαμουρά, Κίμων Κουρή κ.ά.



Διάρκεια: 95 λεπτά



Είδος ταινίας: Δραματική



Δείτε το τρέιλερ:

Βώμικος Παράδεισος του Μπερτράν Μαντικό

Η νέα ταινία επιστημονικής φαντασίας του Μπερτράν Μαντικό.

Στο μακρινό μέλλον, ο πλανήτης After Blue κατοικείται αποκλειστικά από γυναίκες. Η μοναχική έφηβη Ρόξι, άθελά της, απελευθερώνει μια διαβόητη εγκληματία. Η κοινότητα αναθέτει στην μητέρα της και στην ίδια να την βρουν. Το ταξίδι των δυο τους στην ενδοχώρα του πλανήτη κρύβει πολλές εκπλήξεις. Η νέα ταινία του Μπερτράν Μαντικό («Άγρια Αγόρια») είναι γυρισμένη σε 35ρι σινεμασκόπ.

Παίζουν Μάρα Τακουίν, Ταμάρ Μπάρουκ, Βιμάλα Πονς, Κλάινα Κλάβαρον, Κλερ Ντούμπουρτς, Μάικλ Έρπελντιν, Ελίνα Λόουενσον, Αγκάτα Μπούζεκ, Πόλα Λούνα, Αναΐς Τόμας.

After Blue

Δείτε το τρέιλερ:

«Ελκάνο και Μαγγελάνος: Ο Πρώτος Περίπλους της Γης»

Για πρώτη φορά θα δούμε σε κινούμενα σχέδια μία από τις πιο συναρπαστικές περιπέτειες που έχουν ειπωθεί ποτέ, ο πρώτος περίπλους της Γης, ένα πρωτοφανές ταξίδι που επηρέασε ολόκληρη την ανθρωπότητα. Η ιστορία των δύο ατρόμητων θαλασσοπόρων, του Μαγγελάνου και του Ελκάνο, που κόντρα σε όλες τις αντιξοότητες, αψηφώντας φουρτούνες, λιμούς και επιθέσεις από εχθρικές φυλές, κατόρθωσαν να αλλάξουν για πάντα την Ιστορία!

Σύνοψη

Ένα ταξίδι στο άγνωστο που ξεκίνησε με επικεφαλής τον πασίγνωστο Φερδινάνδο Μαγγελάνο και ολοκληρώθηκε με τον Χουάν Σεμπαστιάν Ελκάνο. Καταιγίδες, πείνα, εχθρικές φυλές… Πέντε πλοία ξεκινούν από τη Σεβίλλη. Τρία χρόνια μετά, επιστρέφει μόνο ένα, κάνει τον πλήρη περίπλου και αποδεικνύει ότι η Γη είναι στρογγυλή.

Elcano & Magellan: The First Voyage Around The World

Σκηνοθεσία: Χόσε Αντόνιο, ΓκαρμπίνιεΛοσάνα

Σενάριο: Άνγκελ Αλόνσο

Στη ελληνική μεταγλώττιση ακούγονται: Χάρης Αριστέιδους,Μάρκος Δρουσιώτης, Μένιος Σωτηρέλλης, Άντονυ Παπαμιχαήλ, Μαρία Κάνθερ, Μαρία Μαχλαμούζη, Λουκάς Ζήκος, Χρήστος Γρηγοριάδης, Πέτρος Κονόμου, Δημήτρης Φύριος.

Διάρκεια:1 ώρα και 30 λεπτά

Δείτε το βίντεο:

Οι Έρωτες μιας Ξανθιάς του Μίλος Φόρμαν

Kωμική ηθογραφία του 1965, της τσεχοσλοβακικής περιόδου του Μίλος Φόρμαν ("Στη Φωλιά του Κούκου").



Μια εργάτρια στην τσέχικη επαρχία έχει μια εφήμερη ερωτική σχέση μ’ έναν πρωτευουσιάνο μουσικό, ο οποίος στη συνέχεια δεν δίνει σημεία ζωής. Εκείνη τον επισκέπτεται απροειδοποίητα στην Πράγα, προκαλώντας αναστάτωση στους συντηρητικούς γονείς του.

Loves of a Blonde

Παίζουν Χάνα Μπρέτσκοβ, Βλαντιμίρ Πουσόλτ

Δείτε το τρέιλερ: