Νικόλ Κίντμαν: «Τι προνόμιο να είμαστε σε θέση να λέμε τις ιστορίες που λέμε τώρα»

Η Νικόλ Κίντμαν παραλαμβάνοντας τιμητική διάκριση θυμήθηκε τη συνομιλία με την κόρη της. «Θέλω να γίνω σκηνοθέτις και είμαι σίγουρη ότι μπορώ να το κάνω αυτό» είπε η μικρή.

Η Νικόλ Κίντμαν παραλαμβάνοντας τιμητική διάκριση θυμήθηκε μια συνομιλία με την κόρη της.



«Τι θέλεις να γίνεις όταν μεγαλώσεις;». Είναι το δύσκολο ερώτημα που καλούνται να απαντήσουν όλοι ως παιδιά.

Όταν η Νικόλ Κίντμαν υπέβαλε στην κόρη της την περίφημη ερώτηση, εκείνη απάντησε «σκηνοθέτις». Μια καριέρα που όταν ήταν νεαρή η ηθοποιός από την Αυστραλία δεν θα θεωρούσε ποτέ εφικτή για τον εαυτό της.



Το ELLE τίμησε Γυναίκες στο Χόλιγουντ σε γκαλά στο The Four Seasons Hotel, στο Λος Άντζελες. Η Νικόλ Κίντμαν παραλαμβάνοντας τιμητική διάκριση θυμήθηκε τη συνομιλία με την κόρη της στην ομιλία της. «Είπε: «Θέλω να γίνω σκηνοθέτις και είμαι σίγουρη ότι μπορώ να το κάνω αυτό»” σημείωσε η Κίντμαν. «Υπάρχει πρόοδος, γιατί για το μικρό αυτό κορίτσι μπορεί να πει: «Ναι, μπορώ να γίνω σκηνοθέτις». “Δεν θα το έλεγα ποτέ. Είπα ότι θα μπορούσα να γίνω ηθοποιός, αλλά δεν είπα ποτέ σκηνοθέτις» τόνισε.



Τιμήθηκαν οι γυναίκες του Χόλιγουντ



Η Μελίνα Ματσούκας, η Λίνα Γουέιθ και η Τζόντι Τέρνερ Σμιθ που επίσης ήταν από τις Γυναίκες του Χόλιγουντ 2019 που τιμήθηκαν από το περιοδικό είναι δημιουργοί της ταινίας Queen & Slim που θα αρχίσει να προβάλλεται σε κινηματογραφικές οθόνες τον επόμενο μήνα. Η Ελίζαμπεθ Μπανκς σκηνοθέτησε το νέο Charlie’s Angels. Νωρίτερα εφέτος, η Έιβα ΝτουΒερνέι αφηγήθηκε την ιστορία των Central Park Five των πέντε εφήβων που καταδικάστηκαν άδικα για βιασμό.



Γνωρίζω ότι αυτό το ταξίδι θα είναι ευκολότερο, λόγω των πολλών γυναικών σε αυτή την αίθουσα. Λόγω των διαδρομών που έχετε χαράξει, των ιστοριών που έχετε πει, των παραδειγμάτων που έχετε θέσει, είπε η ηθοποιός του Χόλιγουντ. “Και εγώ είμαι τόσο ευγνώμων που εργάζομαι μαζί σας και μεγαλώνω τα παιδιά μου σε αυτόν τον κόσμο που κάνουμε τα πάντα δυνατά ».



«Αυτό που κάνουμε μαζί είναι να λέμε ιστορίες. Και τι προνόμιο είναι να μπορούμε να αφηγούμαστε τις ιστορίες που λέμε τώρα. Και τι δώρο να μπορούμε να επιλέγουμε τις ιστορίες που λέμε και τι ευθύνη να δημιουργούμε χώρο στον κόσμο για περισσότερες προοπτικές τολμηρών, εκπληκτικών, δυναμικών γυναικών» υπογράμμισε η Νικόλ Κίντμαν.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ