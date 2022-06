Ο Κιτ Χάρινγκτον επιστρέφει στον Τζον Σνόου σε σίκουελ του «Game of Thrones»

Ο Κιτ Χάρινγκτον θα μπορούσε να επαναλάβει τον ρόλο του ως Τζον Σνόου σε ένα spinoff ζωντανής δράσης της σειράς «Game of Thrones» που βρίσκεται στο στάδιο πρώιμης ανάπτυξης στο HBO.



Στο φινάλε της σειράς του βραβευμένου δράματος φαντασίας, το οποίο ολοκληρώθηκε το 2019, ο χαρακτήρας του Χάρινγκτον εξορίζεται από το Γουέστερος και ταξιδεύει βόρεια του Τείχους, συνοδευόμενος από τον ανταρόλυκό του, Ghost.



Το σίκουελ θα συνεχιστεί από εκεί που σταμάτησε η σειρά «Game of Thrones» και θα επικεντρωθεί στον χαρακτήρα του Σνόου, σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του THR.



Στη νέα σειρά υπάρχει επίσης η πιθανότητα σύντομων εμφανίσεων επιζώντων χαρακτήρων του «Game of Thrones», όπως των ετεροθαλών αδερφών του Σνόου, Σάνσα και Άρια Σταρκ (που υποδύονται Σόφι Τέρνερ και Μέισι Γουίλιαμς) και της Μπριέν του Ταρθ (Γκουέντολιν Κρίστι).



Ο Χάρινγκτον για τον ρόλο του ως Τζον Σνόου κέρδισε δύο υποψηφιότητες για Emmy κατά τη διάρκεια προβολής σειράς, η οποία ξεκίνησε το 2011.



Από τη διασκευασμένη από τα επιτυχημένα μυθιστορήματα φαντασίας του Τζορτζ Ρ.Ρ. Μάρτιν, σειρά πρόκειται να δημιουργηθούν πολλά spin-offs, συμπεριλαμβανομένου του επερχόμενου «House of the Dragon», που αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Αύγουστο του τρέχοντος έτους.