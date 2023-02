Ο Τζουντ Λο έγινε πατέρας για έβδομη φορά

Ο ηθοποιός Τζουντ Λο φέρεται να έχει γίνει μπαμπάς για έβδομη φορά με τη σύζυγό του Φιλίπα Κόαν.

Σύμφωνα με φωτογραφίες που εξασφάλισε η Sun, ο ηθοποιός και η σύζυγός του εθεάθησαν στο αεροδρόμιο του Χίθροου με τα δύο τους μωρά. Καθώς περπατούν στο αεροδρόμιο, διακρίνεται η Φίλιπα Κόαν να σπρώχνει ένα καρότσι με μωρό και μία άλλη γυναίκα να έχει το μεγαλύτερο παιδί τους.

Ο Βρετανός σταρ είναι ήδη μπαμπάς έξι παιδιών -τα τρία μεγαλύτερα με την πρώην σύζυγό του ηθοποιό και σχεδιάστρια Σέιντι Φροστ, τη Σοφία με το μοντέλο Σαμάνθα Μπερκ, και την Έιντα με την τραγουδίστρια και τραγουδοποιό Κάθριν Χάρντινγκ.

Το ζευγάρι ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου το 2019 μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας στο δημαρχείο του Ολντ Μεριλεμπόουν, στο κεντρικό Λονδίνο.

Ο ηθοποιός δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει δημοσίως τα χαρμόσυνα νέα.

