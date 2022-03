Όσκαρ καλύτερης ξένης ταινίας στο «Drive my car» του Ριουσούκε Χαμαγκούτσι

Το τρίωρο φιλμ «Drive my car» του Ιάπωνα σκηνοθέτη Ριουσούκε Χαμαγκούτσι κέρδισε το Όσκαρ καλύτερης διεθνούς ταινίας.

Εμπνευσμένο από τρεις νουβέλες του συγγραφέα Χαρούκι Μουρακάμι για τους «άνδρες χωρίς γυναίκες», το φιλμ αφηγείται την ιστορία ενός ηθοποιού και θεατρικού σκηνοθέτη τον οποίο στοιχειώνει η απώλεια της γυναίκας του.

Το «Drive my car» επιβλήθηκε άλλων τεσσάρων ταινιών που συμμετείχαν με τα χρώματα του Μπουτάν, της Δανίας, της Ιταλίας και της Νορβηγίας.

