Oxbelly 2020: Σημαντικοί σκηνοθέτες, ηθοποιοί και σεναριογράφοι σε σεμινάρια

Το ετήσιο Εργαστήριο Σεναρίου & Σκηνοθεσίας Oxbelly το οποίο διοργανώνεται με πρωτοβουλία της Faliro House και φέρνει σημαντικούς σκηνοθέτες, ηθοποιούς, σεναριογράφους και κορυφαίους ανθρώπους του κινηματογράφου στη χώρα μας, μία φορά τον χρόνο, για να δώσουν τα φώτα τους σε νέους φιλόδοξους κινηματογραφιστές.

Για εφέτος, το Εργαστήριο πραγματοποιείται online.

Online Εργαστήριο Σεναρίου και Σκηνοθεσίας Oxbelly 2020

Το Οxbelly ιδρύθηκε το 2015 από τον Χρήστο Β. Κωνσταντακόπουλο της Faliro House (The Lobster, The Founder κ.α.) με σκοπό να χτιστεί μία διεθνής κοινότητα κινηματογραφιστών που θα φέρει οφέλη σε δημιουργούς από όλο τον κόσμο.

Τo Oxbelly Lab τελεί υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της Αθηνάς Ραχήλ Τσαγγάρη (Attenberg, Chevalier, Trigonometry) και προσφέρει σε κινηματογραφιστές από όλο τον κόσμο την ευκαιρία να δουλέψουν το σενάριο της πρώτης ή δεύτερης μεγάλου μήκους ταινίας τους, καθώς και να σκηνοθετήσουν μια σκηνή του σεναρίου τους, υπό την καθοδήγηση των πιο έμπειρων συναδέλφων τους (σύμβουλοι).

Το 2020 το εργαστήριο πραγματοποιείται διαδικτυακά, με 15 πρότζεκτ και 15 συμβούλους. Κάθε σύμβουλος επικεντρώνεται σε ένα μόνο σενάριο, και τα ζευγάρια θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε έναν επιπλέον γύρο συνεδριών ενός προς έναν, μετά την επανεγγραφή των σεναρίων.

H ομάδα των συμβούλων που δώρισε τον χρόνο της, μαζί με την Αθηνά Ραχήλ Τσαγγάρη αποτελείται από τους: Maren Ade (Toni Erdmann), Michael Almereyda (Tesla), Paul Thomas Anderson (Phantom thread), Ritesh Batra (Photograph), Lisa Cholodenko (Olive Kitteridge), Willem Dafoe (Tommaso), Mati Diop (Atlantics), Naomi Foner (Running on empty), Ulrich Köhler (In my room), Nick Kroll (Big mouth), Jeff Nichols (Loving), Olivier Père (Executive Director, Arte France Cinema & Director of film acquisitions, ARTE France), Εύα Στεφανή (Χειρόγραφο), Lulu Wang (The Farewell) και Michael Weber (Founder & Director of Match Factory).



Tα Projects για το 2020 είναι τα ακόλουθα:

CUZ YOU'RE UGLY (Sharon Angelhart, Ισραήλ)

GLORY B (Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος & Luigi Campi, Ελλάδα)

LA FIEBRE (Mateo Bendesky, Αργεντινή)

A PORTRAIT (Sofia Bohdanowicz & Deragh Campbell, Καναδάς)

CUTBLOCK (Andrew Cividino, Καναδάς)

SPHINX (Camille Degeye & Luc Chessel, Γαλλία)

HANAMI (Denise Fernandes & Telmo Churro, Πορτογαλία, Πράσινο Ακρωτήρι)

ONE MORE DOWN (Lisa Gertsch, Ελβετία)

JEALOUS WHITE MEN (Ivan Granovsky & Mariana Ricardo, Αργεντινή)

GIRL FROM NORTH COUNTRY (Hannah Gross, HΠΑ)

NEZOUH (Soudade Kaadan, Συρία)

ALL WE IMAGINE IS LIGHT (Payal Kapadia, Ινδία)

THAT BURNING LIGHT (Ευθύμης Kosemund Σανίδης & Ελιζαμπέτα Ηλία-Γεωργιάδου, Ελλάδα)

PETROL (Alena Lodkina, Aυστραλία)

KA (Pedro Peralta, Πορτογαλία)

Το Εργαστήριο χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου και την Faliro House Productions, και έχει ως βασικό υποστηρικτή το Ίδρυμα Ωνάση.

Περισσότερα στο www.oxbelly.com