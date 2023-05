Προβολές των υποψήφιων ταινιών για τα Βραβεία Ίρις 2023 στο Άστορ

Λίγο πριν την απονομή των φετινών κινηματογραφικών Βραβείων Ίρις, η Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου μάς προσκαλεί από την Δευτέρα 5 έως και την Κυριακή 11 Ιουνίου στον κινηματογράφο 'Αστορ, για να παρακολουθήσουμε τις υποψήφιες ταινίες.

Σε μια εβδομάδα ελληνικού σινεμά, το αθηναϊκό κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει στο φυσικό τους περιβάλλον, την κινηματογραφική αίθουσα, τις συνολικά 35 ταινίες μυθοπλασίας, ντοκιμαντέρ και animation, μεγάλου και μικρού μήκους που διεκδικούν τα φετινά βραβεία Ίρις.

Η τελετή απονομής θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 27 Ιουνίου στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, με παρουσιάστριες τις ηθοποιούς Νατάσα Εξηνταβελώνη και Λίλα Μπακλέση, σε σκηνοθεσία του Κωνσταντή Φραγκόπουλου.

Το πρόγραμμα των προβολών στο Άστορ :

ΔΕΥΤΕΡΑ 5/6

18:00 THE OTHER HALF του Γιώργου Μουτάφη, 72' | Υποψηφιότητα Βραβείο Ντοκιμαντέρ

19:30 ΜΠΑΣΤΑΡΔΑ του Νίκου Πάστρα, 94' | 2 υποψηφιότητες (Πρωτότυπης Μουσικής & Πρωτοεμφανιζόμενου Σκηνοθέτη)

21:20 ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΗΜΩΝΙΕΣ της Ασημίνας Προέδρου, 118' | 17 υποψηφιότητες (Ειδικών και Οπτικών Εφφέ, Σχεδιασμού Μακιγιάζ, Κομμώσεων και Ειδικών Εφφέ, Ήχου, Ενδυματολογίας, Σκηνογραφίας, Πρωτότυπης Μουσικής, Μοντάζ, Φωτογραφίας, Β' Ανδρικού Ρόλου, Β' Γυναικείου Ρόλου, Α' Ανδρικού Ρόλου, Α' Γυναικείου Ρόλου, Σεναρίου, Πρωτοεμφανιζόμενου Σκηνοθέτη, Μεγάλου Μήκους Ταινίας Μυθοπλασίας)

ΤΡΙΤΗ 6/6

18:00 ΝΥΧΤΕΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ της 'Αλκηστις Μιχαλοπούλου, 10' | ΤΣΟΥΛΑΚΙΑ της Δέσποινας Μαυρίδου, 29' | ΦΩΤΟΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ της Μελίνας Λουκανίδου, 15'| LOVE YOU MORE THAN PEANUT BUTTER της Αριάδνης Λίττου, 9' | SALTED LAKE του Αλέξανδρου Σολτς, 14' (Υποψήφιες για το Βραβείο Μικρού Μήκους Σπουδαστικής Ταινίας)

19:00 ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ του Δημήτρη Κατσιμίρη, 75' | Υποψηφιότητα Β' Γυναικείου Ρόλου

20:30 DODO του Πάνου Κούτρα, 132' | 15 υποψηφιότητες (Ειδικών και Οπτικών Εφφέ, Σχεδιασμού Μακιγιάζ, Κομμώσεων και Ειδικών Εφφέ, Ήχου, Ενδυματολογίας, Σκηνογραφίας, Πρωτότυπης Μουσικής, Μοντάζ, Φωτογραφίας, Β΄ Ανδρικού Ρόλου, Β΄ Γυναικείου Ρόλου, Α΄ Ανδρικού Ρόλου, Α΄ Γυναικείου Ρόλου, Σεναρίου, Σκηνοθεσίας, Μεγάλου Μήκους Ταινίας Μυθοπλασίας)

ΤΕΤΑΡΤΗ 7/6

18:00 11:20 π.μ. του Δημήτρη Νάκου 14' | ΟΧΙ ΑΥΡΙΟ της Αμέρισσας Μπάστα, 20' | ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΝΟΗ του Χάρη Ραφτογιάννη, 15' | AIRHOSTESS 737 του Θανάση Νεοφώτιστου 17' | TOKAKIS Ή WHAT'S MY NAME του Θάνου Τοκάκη 23' (Υποψήφιες για το Βραβείο Μικρού Μήκους Ταινίας Μυθοπλασίας)

19:45 BLACK STONE του Σπύρου Ιακωβίδη, 87' | 7 υποψηφιότητες (Μοντάζ, Α΄ Ανδρικού Ρόλου, Α΄ Γυναικείου Ρόλου, Σεναρίου, Πρωτοεμφανιζόμενου Σκηνοθέτη, Σκηνοθεσίας, Μεγάλου Μήκους Ταινίας Μυθοπλασίας)

21:30 ΗΣΥΧΙΑ 6-9 του Χρήστου Πασσαλή, 81' | 6 υποψηφιότητες (Σχεδιασμού Μακιγιάζ, Κομμώσεων και Ειδικών Εφέ, Ήχου, Σκηνογραφίας, Φωτογραφίας, Β΄ Γυναικείου Ρόλου, Πρωτοεμφανιζόμενου Σκηνοθέτη)

ΠΕΜΠΤΗ 8/6

18:00 ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ ΣΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ του Στέλιου Πολυχρονάκη 12' | ΡΟΖ ΒΟΥΝΟ του Thomas Künstler 9' | CAT POSTALE του Ζαχαρία Μαυροειδή 10' (Υποψήφιες για το Βραβείο Μικρού Μήκους Animation)

18:45 ΟΙ ΓΑΜΟΙ ΤΗΣ ΤΗΛΟΥ του Παναγιώτη Ευαγγελίδη, 74' | Υποψηφιότητα Καλύτερου Ντοκιμαντέρ

20:15 ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ, Η ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ του Σταύρου Ψυλλάκη, 88' | Υποψηφιότητα Βραβείο Ντοκιμαντέρ

22:00 BROADWAY του Χρήστου Μασσαλά, 97' | 15 υποψηφιότητες (Ειδικών και Οπτικών Εφφέ, Σχεδιασμού Μακιγιάζ, Κομμώσεων και Ειδικών Εφφέ, Ήχου, Ενδυματολογίας, Σκηνογραφίας, Πρωτότυπης Μουσικής, Μοντάζ, Φωτογραφίας, Β΄ Ανδρικού Ρόλου, Α΄ Ανδρικού Ρόλου, Α΄ Γυναικείου Ρόλου, Σεναρίου, Πρωτοεμφανιζόμενου Σκηνοθέτη, Σκηνοθεσίας, Μεγάλου Μήκους Ταινίας Μυθοπλασίας)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9/6

18:00 ΜΕΡΕΣ ΞΗΡΑΣΙΑΣ/BURNING DAYS του Emin Elper, 133' | 2 υποψηφιότητες (Φωτογραφίας, Ελληνικής Μειοψηφικής Συμπαραγωγής)

20:30 ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΒΟΡΡΑ του Mihai Mincan, 118' | Υποψηφιότητα Ελληνικής Μειοψηφικής Συμπαραγωγής

22:45 KERR του Tayfun Pirselimoglu, 101' | Υποψηφιότητα Ελληνικής Μειοψηφικής Συμπαραγωγής

ΣΑΒΒΑΤΟ 10/6

18:00 ΧΕΙΡΟΠΑΛΑΙΣΤΗΣ του Γιώργου Γούση, 78' | Υποψηφιότητα Βραβείο Ντοκιμαντέρ

19:35 Η ΠΟΛΗ ΚΑΙ Η ΠΟΛΗ των Χρήστου Πασσαλή και Σύλλα Τζουμέρκα, 88' | Υποψηφιότητα Βραβείο Ντοκιμαντέρ

21:20 ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ του Θάνου Αναστόπουλου, 101' | 10 υποψηφιότητες (Σχεδιασμού Μακιγιάζ, Κομμώσεων και Ειδικών Εφφέ, Ήχου, Ενδυματολογίας, Σκηνογραφίας, Πρωτότυπης Μουσικής, Μοντάζ, Β΄ Γυναικείου Ρόλου, Σεναρίου, Σκηνοθεσίας, Μεγάλου Μήκους Ταινίας Μυθοπλασίας)

ΚΥΡΙΑΚΗ 11/6

18:00 ΔΩΜΑΤΙΑ ΜΕ ΘΕΑ του Νικόλα Παπαδημητρίου 23' | ΜΝΗΜΗ ΜΕ ΟΥΡΑ του Δημήτρη Ινδαρέ, 44' | IODINE, Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΑ ΕΡΕΙΠΙΑ ΤΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ του Ορφέα Περετζή, 49' (Υποψήφιες για το Βραβείο Μικρού Μήκους Ντοκιμαντέρ)

20:15 ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΖΟΥΜΕ του Σωτήρη Γκορίτσα, 90' | Υποψηφιότητα Α΄ Ανδρικού Ρόλου

22:00 ΑΚΟΥΣΕ ΜΕ της Μαρίας Ντούζα, 108' | Υποψηφιότητα Β΄ Ανδρικού Ρόλου

Εισιτήρια: 5 ευρώ γενική είσοδος | 10 ευρώ ημερήσιο εισιτήριο | 30 ευρώ εβδομαδιαίο εισιτήριο.

Δείτε το τρέιλερ:

Αναλυτικό Πρόγραμμα: hellenicfilmacademy.gr