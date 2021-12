Sex and the City: Γιατί η Σίνθια Νίξον ήταν διστακτική για την αναβίωση της σειράς

Η Σίνθια Νίξον (Cynthia Nixon) ήταν αρχικά διστακτική για την αναβίωση του Sex and the City. Η σταρ του And Just Like That..., είπε ότι σχεδόν απέρριψε το ενδεχόμενο να επαναλάβει τον ρόλο της Μιράντα Χομπς λόγω των προσωπικών της ανησυχιών για την αρχική σειρά.

«Ήταν μια πολύ σκληρή απόφαση. Πραγματικά δεν πίστευα ότι θα το έκανα - ήμουν πολύ απρόθυμη», δήλωσε η Νίξον.

Οι ανησυχίες της Νίξον προέκυψαν αφού ορισμένοι μακροχρόνιοι θεατές και επικριτές του Sex and the City συγκέντρωσαν μερικές από τις απόψεις της σειράς από τις αρχές της δεκαετίας του 2000. Από τον χαρακτήρα της Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, Κάρι Μπράντσο που αναφώνησε ότι η αμφιφυλοφιλία δεν υπάρχει, μέχρι τον χαρακτήρα της Κιμ Κατράλ, Σαμάνθα Τζόουνς, που έκανε ρατσιστικές δηλώσεις.

Η Νίξον μίλησε επίσης για τα προβληματικά αστεία της αρχικής σειράς. «Είμαι πολύ περήφανη για την αρχική σειρά - παρά το γεγονός ότι περιστασιακά είναι αρνητική ως προς τη φυλή και το φύλο - και το ότι η Μιράντα έχει ανοίξει τόσους πολλούς καταπληκτικούς ρόλους για μένα όλα αυτά τα χρόνια, αλλά όσο πιο πολύ απομακρύνομαι από τη Μιράντα, τόσο περισσότερο με καταλαβαίνουν, γιατί ο κόσμος έχει πάψει να με σκέφτεται ως έναν μόνο χαρακτήρα», είπε.

Η Νίξον είπε ότι οι συζητήσεις με τους δημιουργούς τη διευκόλυναν ώστε να επαναφέρει τη Μιράντα με πιο στοχαστικό τρόπο. «Όσο περισσότερο μιλούσα με τη Σάρα Τζέσικα [Πάρκερ], τον [συγγραφέα και δημιουργό] Μάικλ Πάτρικ Κινγκ, και την Κριστίν [Ντέιβις], για τα πράγματα που δεν μπορούσα να γυρίσω πίσω - μια πραγματική αλλαγή από την άποψη της έλλειψης διαφορετικότητας στην αρχική σειρά, βρίσκονταν μπροστά μου», εξήγησε ο Νίξον.

Και ακριβώς αυτό... είχε ως στόχο όχι απλώς να αναβιώσει την αρχική σειρά αλλά να την κάνει μια καλά διαφοροποιημένη εξέλιξη των χαρακτήρων.

«Με εξέπληξε το πόσο προσεκτικά άκουγαν όλοι και πόσο συλλογικά δουλέψαμε για να, όχι απλώς να διακοσμήσουμε το σπίτι, αλλά να χτίσουμε ένα εντελώς νέο σπίτι», πρόσθεσε η Νίξον.

