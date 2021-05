Σιλβέστερ Σταλόνε: «Μετανιώνω για 6 ταινίες μου»

Ο Σιλβέστερ Σταλόνε αναμφισβήτητα είναι ένας από τους διασημότερους ηθοποιούς του Χόλιγουντ με αμέτρητες επιτυχίες στους διάφορους ρόλους της καριέρας του, όπως ο Ρόκι, ο Ράμπο και ο Μπάρνεϊ Ρος στους Expendables (Αναλώσιμους). Είναι, επίσης, κι ο μοναδικός ηθοποιός, στην ιστορία του Χόλιγουντ, ο οποίος κατάφερε να πρωταγωνιστήσει σε ταινίες που έφτασαν το νούμερο 1 στο box office για πέντε συνεχόμενες δεκαετίες.

Πέρα όμως από τη διεθνή αναγνωρισιμότητα, υπάρχουν και κάποιες ταινίες, οι οποίες δεν κατάφεραν να φτάσουν τα στάνταρ, που έχει συνηθίσει, είτε λόγω της αντίδρασης των κριτικών ή των ίδιων των φαν του. Σε μια πρόσφατη εμφάνιση του Σταλόνε στο AICN, κατά την οποία δόθηκαν ερωτήσεις από το κοινό και τους φαν, ο διάσημος ηθοποιός έδωσε μια απάντηση για τις ταινίες για τις οποίες έχει μετανιώσει.

Rhinestone (1984) ( Ελληνική απόδοση - Νικ ο καβγατζής)





Η ταινία στην οποία συμπρωταγωνιστεί η διάσημη Ντόλι Πάρτον θεωρείται μια από τις πιο περίεργες παραγωγές στις οποίες έχει δουλέψει ο Σιλβέστερ Σταλόνε. Ο ίδιος έχει δηλώσει πως ποτέ δεν κατάφερε να συνδυάσει τον εαυτό του με τον ρόλο του τραγουδιστή της Country, ενώ τα γυρίσματα τον έφεραν σε μεγάλη αντιπαράθεση με τον σκηνοθέτη Μπομπ Κλαρκ.

Oscar (1991)





Μια προσπάθεια για κωμωδία στον ρόλο ενός μαφιόζου, η ταινία Oscar σκηνοθετήθηκε από τον Τζον Λάντις και κατάφερε να πείσει τους κριτικούς πως ο Σταλόνε μπορεί να ανταπεξέλθει μόνο σε ρόλους δράσης.

Stop! Or My Mom Will Shoot (1992) ( Ελληνική απόδοση - Ο μπάτσος της... μαμάς)





Γυρισμένη στη θρυλική περίοδο κατά την οποία ο Σταλόνε βρισκόταν σε μια μεγάλη εμπορική διαμάχη με τον Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ. Σύμφωνα με την ιστορία, ο Σβαρτσενέγκερ έδειξε ψεύτικο ενδιαφέρον για τον ρόλο του πρωταγωνιστή, ώστε να προσπαθήσει να τον πάρει ο «αντίπαλός» του Σταλόνε..

Ο ίδιος ο Σιλβέστερ δήλωσε:



«... Ίσως μια από της χειρότερες ταινίες σε ολόκληρο το ηλιακό σύστημα, συμπεριλαμβανομένων και εξωγήινων παραγωγών που δεν έχουμε δει ποτέ.»

Get Carter (2000) - Συλλάβετε τον Κάρτερ





Ακόμα μια ταινία στην οποία ο Σιλβέστερ Σταλόνε υποδύεται έναν αρχιμαφιόζο, τον Get Carter αποτελεί remake της αντίστοιχης παραγωγής του 1971. Απέτυχε τόσο εμπορικά, όσο και καλλιτεχνικά με τα έσοδα να πλησιάζουν τα 20 εκατομμύρια δολάρια, ενώ το budget να στέκεται στα 64.

Driven (2001)





Το παράπονο του ηθοποιού γύρω από την συγκεκριμένη παραγωγή πιθανόν αφορά και το ποσοστό συμμετοχής του. Διατέλεσε ρόλο πρωταγωνιστή, σεναριογράφου και παραγωγού, ενώ αφιέρωσε και όλο του τον χρόνο για τη δημιουργία της ταινίας. Το αποτέλεσμα, όμως, δεν κατάφερε να «πουλήσει» και όπως είπε κι ο ίδιος: «Οι αγώνες ταχύτητας μοιάζουν πολύ με τον κόσμο της ηθοποιίας. Και τελικά συνειδητοποιείς πως δεν μπορείς να βρίσκεσαι πάντα στο νο. 1.»

D-Tox (Eye See You) (2002)





Άλλος ένας κόντρα ρόλος, το D-Tox είναι μια ταινία τρόμου και αποτέλεσε άλλη μια προσπάθεια του ηθοποιού να δώσει ποικιλία στους χαρακτήρες του. Κριτικοί και κοινό, όμως, είχαν αντίθετη γνώμη, καθιστώντας την ταινία μια από τις αποτυχίες της καριέρας του.

Πηγή: screenrant.com