Τα βραβεία του 23ου Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου

Με την απονομή των βραβείων κοινού και κριτικής επιτροπής, ολοκληρώθηκε σήμερα (29/3) το 23ο Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου της Ελλάδος στον κινηματογράφο Δαναό. Την τελετή λήξης, στην οποία παρευρέθηκε ο πρέσβης της Γαλλίας στην Ελλάδα, Πατρίκ Μεζονάβ, καθώς και προσωπικότητες του πολιτιστικού χώρου, παρουσίασαν οι Les Stamatwins.

Στον χαιρετισμό του, ο οπτικοακουστικός ακόλουθος και καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ, Θοδωρής Κουτσαύτης, ευχαρίστησε τους θεατές για την μαζική προσέλευσή τους στις αίθουσες, στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και φέτος για πρώτη φορά και στη Πάτρα, τη Λάρισα, το Ηράκλειο και τα Χανιά, γεγονός που ανέβασε τα εισιτήρια σε αριθμούς προ πανδημίας. Αναφέρθηκε στη διαπίστωση που έκανε, όσα χρόνια είναι διευθυντής αυτού του φεστιβάλ, ότι ο γαλλόφωνος κινηματογράφος έχει την τύχη να έχει στην Ελλάδα ένα σινεφίλ, παθιασμένο και απαιτητικό κοινό. Τέλος ευχαρίστησε όλους τους συνεργάτες και τους υποστηρικτές για την στήριξή τους και την εμπιστοσύνη τους.

H κριτική επιτροπή, που απαρτίζεται από τους Γιάννη Οικονομίδη, Κάτια Γουλιώνη, Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους, Φοίβο Δεληβοριά και Φώτη Σεργουλόπουλο, απένειμε ομόφωνα το βραβείο της στην ταινία «Σεντ Ομέρ» («Saint Omer») της Αλίς Ντιόπ.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Γιάννης Οικονομίδης έδωσε το βραβείο στον εκπρόσωπο της One From The Heart, εταιρίας διανομής της ταινίας στην Ελλάδα, παρουσιάζοντας το σκεπτικό της απόφασης της επιτροπής: «Επιλέξαμε αυτήν την ταινία, για την πρωτότυπη, συνεπή, αυστηρή σκηνοθετική γραφή της Αλίς Ντιόπ. Για την συγκλονιστική, εσωτερική ερμηνεία της Γκιουσλαζί Μαλάντα, και την εξαιρετική επίδοση του συνόλου των ηθοποιών. Τέλος, για τον βαθύ, υπαινικτικό τρόπο που φωτίζει τις κοινωνικές , πολιτικές και πνευματικές προεκτάσεις μιας τραγικής αληθινής ανθρώπινης ιστορίας». Το βραβείο της κριτικής επιτροπής αποτελεί προσφορά της Nova, η οποία υποστηρίζει ως χορηγός επικοινωνίας την προώθηση της ταινίας όταν αυτή προβληθεί στις ελληνικές αίθουσες.

H ταινία που κέρδισε το βραβείο κοινού Fischer είναι ο «Εύκολος Στόχος» («La Syndicaliste») του Ζαν- Πολ Σαλομέ. H Brand Manager της Fischer κα Ανδριανή Αλεξοπούλου ανακοίνωσε το βραβείο και το επέδωσε στον εκπρόσωπο της Cinobo, εταιρίας διανομής της ταινίας στην Ελλάδα. Το βραβείο κοινού απονέμεται κατόπιν ψηφοφορίας των θεατών κατά την έξοδό τους από τις προβολές των ταινιών που συμμετέχουν στο διαγωνιστικό τμήμα.

Μετά την απονομή των βραβείων, ακολούθησε η προβολή σε παγκόσμια avant - première της ταινίας «Οι Τρεις Σωματοφύλακες: Ντ' Αρτανιάν» (« Les Trois Mousquetaires : D'Artanian») του Μαρτέν Μπουρντουλόν.