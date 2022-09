Το Ίδρυμα Ωνάση στο 45ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας

Το Ίδρυμα Ωνάση στηρίζει το σινεμά, απελευθερώνοντας τις δυνάμεις και το ταλέντο καταξιωμένων και ανερχόμενων κινηματογραφιστών και αγκαλιάζοντας τη διαδικασία της δημιουργίας, της έρευνας και της καλλιτεχνικής εξέλιξης. Από το 2020 συνεργάζεται με το μεγαλύτερο φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους της χώρας μας, το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας, αναδεικνύοντας ανερχόμενους δημιουργούς στα πρώτα τους βήματα, ενώ το 2021 θέσπισε δύο κινηματογραφικά βραβεία.

Φέτος, στο 45ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας, το Onassis Award, βραβείο που απονέμεται αυτομάτως στους Έλληνες σκηνοθέτες που συμμετέχουν στο διεθνές διαγωνιστικό πρόγραμμα, απέσπασε η ταινία «Under the Lake» του Θανάση Τρομπούκη, ο οποίος θα λάβει 10.000 ευρώ ως development grant, για την ανάπτυξη του επόμενου πρότζεκτ του. «Η ανάπτυξη σεναρίου χρειάζεται αφοσίωση, μέθοδο και χρόνο. Είναι μια αφανής, αλλά απαιτητική διαδικασία. Είναι σημαντικό να νιώθεις ότι κάποιος σε στηρίζει» δήλωσε ο κινηματογραφιστής. Ο Θανάσης Τρουμπούκης ήταν ένας από τους τρεις Έλληνες που συμμετείχαν στο διεθνές διαγωνιστικό. Δίπλα του διαγωνίζονταν η Εύη Καλογηροπούλου με τον «Θρόνο του Ξέρξη» και η Σοφία Γεωργοβασίλη με το «Memoir of a Veering Storm». Οι ταινίες τους εξαιρέθηκαν από τη διαδικασία, καθώς είναι παραγωγές του Ιδρύματος Ωνάση.

Επίσης, για δεύτερη χρονιά απονεμήθηκε το Queer Drama Award του Ιδρύματος Ωνάση. Το βραβείο απονέμεται σε μία από τις ταινίες μικρού μήκους του Εθνικού Διαγωνιστικού με ΛΟΑΤΚΙ περιεχόμενο και συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 2.000 ευρώ. Φέτος, το βραβείο απέσπασε ο «Κάκτος» του Δημήτρη Ζούρα. Όπως ανέφερε η κριτική επιτροπή, πρόκειται για «μια τολμηρή ματιά την οποία εξυπηρετεί ιδιαιτέρως η ερμηνεία από τον ανερχόμενο νέο πρωταγωνιστή της, που ακροβατεί σε μια αφιλόξενη Αθήνα ψάχνοντας να βρει τον εαυτό του».

Παράλληλα, οι δύο ταινίες σε παραγωγή του Ιδρύματος Ωνάση, «Στον θρόνο του Ξέρξη» της Εύης Καλογηροπούλου και «Memoir of a Veering Storm» της Σοφίας Γεωργοβασίλη, συμμετείχαν στο διεθνές και στο εθνικό διαγωνιστικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Δράμας. Η ταινία «Στον θρόνο του Ξέρξη» κέρδισε το ειδικό βραβείο της Επιτροπής, «επειδή είναι μια ταινία που απεικονίζει το αντρικό, το γυναικείο και μη δυαδικό σώμα στα όρια της ρευστότητας και αναζητεί την απαγορευμένη στοργή και επαφή μέσα σε ένα σκληρό και αρχετυπικό αρρενωπό βιομηχανικό περιβάλλον».

Το «Memoir of a Veering Storm» (2022) της Σοφίας Γεωργοβασίλη, έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο Φεστιβάλ του Βερολίνου, στο διαγωνιστικό τμήμα Generation. Η ταινία εξελίσσεται ένα πρωινό του Σεπτεμβρίου, όταν μια καταιγίδα πλησιάζει στην πόλη. Μια 15χρονη κοπέλα το σκάει από το σχολείο και, με τη βοήθεια του φίλου της, πηγαίνει στο νοσοκομείο. Εκεί έρχεται απότομα αντιμέτωπη με την ενηλικίωσή της. Η σκηνοθέτρια Σοφία Γεωργοβασίλη ανέπτυξε το σενάριο της ταινίας, με την υποστήριξη του Onassis Culture, στο πλαίσιο του προγράμματος Onassis Cinema in Development.

Η ταινία «Στον θρόνο του Ξέρξη» της Εύης Καλογηροπούλου, έκανε πρεμιέρα στην Εβδομάδα Κριτικής του 75ου Φεστιβάλ Καννών (18-26 Μαΐου 2022), το παράλληλο διαγωνιστικό τμήμα του ευρωπαϊκού κινηματογραφικού θεσμού με ταινίες δημιουργών από όλο τον κόσμο, κερδίζοντας τελικά το βραβείο του σημαντικού γαλλικού τηλεοπτικού δικτύου Canal+ για τον τρόπο προσέγγισης μιας αρχαιοελληνικής ιστορίας, με παραβολές που τοποθετούνται με εξαιρετικά ευρηματικό τρόπο σε ένα αλλόκοσμο τοπίο. Η πρώτη εκδοχή της ταινίας της Καλογηροπούλου, είχε τον τίτλο «Ανήκω σε μένα» και ήταν μια ανάθεση του φεστιβάλ «You and AI: Through the Algorithmic Lens» που πραγματοποίησε η Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση στο Πεδίον του 'Αρεως (24.06-25.07.21), για τον αλγόριθμο και την τεχνητή νοημοσύνη, τη δημιουργικότητα και την ηθική, σε καλλιτεχνική επιμέλεια της Αφροδίτης Παναγιωτάκου, διευθύντριας πολιτισμού του Ιδρύματος Ωνάση. Τα γυρίσματα της ταινίας πραγματοποιήθηκαν στα Ελληνικά Ναυπηγεία ΑΕ στο Πέραμα, τον Ιούνιο του 2021.

