«Το Μυστικό Μας» - Με τους Νούμι Ραπάς και Κρις Μέσινα

Στην Αμερική, μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, μία γυναίκα (Νούμι Ραπάς) έχοντας αποφασίσει να ξαναφτιάξει τη ζωή της στα προάστια μαζί με τον σύζυγό της (Κρις Μέσινα), θα βρεθεί ξανά μπροστά στον εφιάλτη που έζησε τότε εξαιτίας της οικογένειας που μετακομίζει στο γειτονικό τους σπίτι.

The Secrets We Keep



Σκηνοθεσία: Γιούβαλ Άντλερ



Ηθοποιοί: Τζόελ Κίναμαν, Νούμι Ραπάς, Κρις Μέσινα.



Διάρκεια: 97 λεπτά



Είδος ταινίας: Δραματική



Δείτε το τρέιλερ: