Σεισμική δόνηση 4,8 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης 18 Αυγούστου, στην Ισπανία. Ο σεισμός ταρακούνησε τη Γρανάδα, μία από τις ωραιότερες πόλεις της χώρας στην περιφέρεια της Ανδαλουσίας.

Τα βίντεο που κυκλοφορούν στα κοινωνικά δίκτυα καταγράφουν τις υλικές ζημιές στις κατοικίες. Η Υπηρεσία Εκτάκτων Αναγκών 112 της Ανδαλουσίας έλαβε πάνω από 50 κλήσεις για κατολισθήσεις και ρωγμές, ενώ η Περιφερειακή Κυβέρνηση της Ανδαλουσίας ανακοίνωσε ότι τρία άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά, εκ των οποίων ένα ανήλικο διακομίστηκε σε νοσοκομείο.

Βίντεο από την δόνηση των 4,8 Ρίχτερ στην Γρανάδα:

«Έπεσαν γλάστρες, πίνακες, αγαλματίδια. Δεν ήξερα πώς να αντιδράσω», δήλωσε η Έσθερ Σανθ στην ισπανική El Pais. «Ήταν πολύ πιο ισχυρός από αυτούς που συμβαίνουν που και που, και τους οποίους έχουμε συνηθίσει», τόνισε.

Σημειώνεται ότι από τις 14 Αυγούστου έχουν καταγραφεί σχεδόν 150 δονήσεις στην επαρχία της Γρανάδας.

Εκκένωση στην Αλάμπρα

Λόγω του σεισμού, το Μετρό της Γρανάδας μείωσε την ταχύτητα των συρμών στα 30 χλμ./ώρα, ενώ η Αστυνομία ζήτησε από τους πολίτες να παραμείνουν ψύχραιμοι και να αποφεύγουν να στέκονται δίπλα σε κτήρια λόγω κινδύνου πτώσης υλικών.

Παράλληλα, η Υπηρεσία Διαχείρισης της Αλάμπρα εκκένωσε προληπτικά τα Ανάκτορα των Νασριδών και το κάστρο Αλκαθάμπα, διακόπτοντας τις επισκέψεις σε αυτούς τους χώρους μέχρι να αξιολογηθεί η κατάσταση. Οι επισκέψεις στο Παρτάλ και το Χενεραλίφε συνεχίστηκαν κανονικά, ενώ ειδικοί εκτιμούν τις επιπτώσεις των σεισμικών δονήσεων στα μνημεία.

Παράλληλα, ο Δήμος της Γρανάδας ανακοίνωσε το προσωρινό κλείσιμο όλων των δημοτικών κτηρίων και εγκαταστάσεων που είναι ανοιχτές για το κοινό.