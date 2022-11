Μαραθώνιος: Στις 12:30 η Τελετή Εναρξης - Το πρόγραμμα της ημέρας

Ανοίγει σήμερα (12/11 - 12:30 έως 13:15) η αυλαία του 39ου Αυθεντικού Μαραθώνιου της Αθήνας με την προγραμματισμένη τελετή Έναρξης στον Τύμβο του Μαραθώνα.

Η αναπαράσταση της «Μάχης του Μαραθώνα»

Οι «μαραθωνομάχοι» του νηπιαγωγείου, της Α’ και Β΄ Δημοτικού Κάτω Σουλίου θα είναι οι μεγάλοι πρωταγωνιστές στην αναπαράσταση της ιστορικής Μάχης του Μαραθώνα. Οι λιλιπούτειοι «Αθηναίοι και οι Πλαταιείς» θα κρατούν δόρυ στο χέρι τους, ενώ οι «Πέρσες» σπαθί.

Συνολικά, 27 αγόρια και κορίτσια, έφτιαξαν ό,τι χρειάζονταν για το σκηνικό της μάχης -ακόμη και τις τριήρεις- με την καθοδήγηση των παιδαγωγών τους και παράλληλα διδάχθηκαν τη Μάχη του Μαραθώνα.

Οι αξιολάτρευτοι Φοίβος, Γιώργος, Ορφέας, Εφραίμ, Σαΐφ, Σάμαρ, Θανάσης, Αλέξανδρος, Θανάσης, Λάμπρος, Γιώργος, Ισνάρ, Άγγελος, Ιωάννης, Θοδωρής, Διονύσης, Έριξον, Σωτήρης, Γιούλεκ, Πάτρικ, Μαρία, Βασιλική, Άννα, Πηνελόπη, Ιόλη, Αναστασία και Αλεξία είναι τα πρώτα παιδιά από ελληνικό σχολείο που θα αναπαραστήσουν τη Μάχη του Μαραθώνα στον αρχαιολογικό χώρο.

Οι σημερινοί αγώνες (12/11)

Στο αγωνιστικό κομμάτι η αρχή θα γίνει το απόγευμα του Σαββάτου στις 17.00 με τα 10χλμ., ενώ μία ώρα αργότερα (18.00) θα δοθεί η εκκίνηση του πρώτου αγώνα που αφορά μόνο στην Πανεπιστημιακή κοινότητα. Περισσότεροι από 12.000 δρομείς θα πάρουν θέση εκκίνησης στα 10χλμ και στον αγώνα 10χλμ. Universities Night Run OPAP, που θα ενώσει φοιτητές από διάφορα μέρη του πλανήτη.

Το σημερινό πρόγραμμα (12/11):

Σάββατο 12/11

12.30-13.15: Τελετή Έναρξης Μαραθωνίου (Τύμβος Μαραθώνα)

17.00: Εκκίνηση Αγώνα Δρόμου 10χλμ ΟΠΑΠ

18.00: Εκκίνηση Αγώνα Universities Night Run OPAP

Ο πρώτος «Πράσινος Μαραθώνιος στον κόσμο»

Ο 39ος Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας θα είναι ο πρώτος «πράσινος» Μαραθώνιος στον κόσμο, επιλέγοντας να προσπαθήσει να μειώσει το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα . Ο ΣΕΓΑΣ σε συνεργασία με την ελληνική εταιρεία Polygreen, και με εφαρμογή του προγράμματος Just Go Zero, θα δοθούν λύσεις κυκλικής οικονομίας και διαχείρισης αποβλήτων σε διαφορετικά σημεία της διοργάνωσης.

Για παράδειγμα στη διαδρομή θα υπάρχουν σταθμούς συλλογής ανακυκλώσιμων και οργανικών υλικών, ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι οι 50.000 τσάντες που έλαβαν οι συμμετέχοντες με την εγγραφή τους, ήταν φτιαγμένες από 141.000 πλαστικά μπουκάλια.