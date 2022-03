Μια Ελληνίδα Νο. 3 στον κόσμο

Εξαιρετική για άλλη μια φορά η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια (Νο.6), επικράτησε της 24χρονη Πάουλα Μπαντόσα (Νο.7) με 6-2, 4-6, 6-1 σε 1 ώρα και 49 λεπτά και έκλεισε θέση στον τελικό του Indian Wells (WTA 1000). Εκεί θα βρει τη την Κυριακή (20/3) τη φορμαρισμένη Ίγκα Σβιόντεκ, Νο.4 στον κόσμο, που απέκλεισε με 7-6(4), 6-4 τη Σιμόνα Χάλεπ και συμπλήρωσε 10 διαδοχικές νίκες στο tour!

Εκτός όλων των άλλων, η Μαρία εξασφάλισε την άνοδό της στο Νο.3 του κόσμου για πρώτη φορά στην καριέρα της, ενώ αν κατακτήσει τον τίτλο τότε θα κάνει άλμα στο Νο.2.

