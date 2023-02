Qatar Open: Μαρία Σάκκαρη- Καρολίν Γκαρσία 1-0 σετ (6-2, 4-4)

Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτήν την ώρα (Novasports 6) η μονομαχία της Μαρίας Σάκκαρη με αντίπαλο την Καρολίν Γκαρσία, για τα προημιτελικά του WTA 500 Qatar Open, στη Ντόχα.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια (Νο 7) φιλοδοξεί να ξεπεράσει το εμπόδιο της Γαλλίδας τενίστριας, Νο5 της παγκόσμιας κατάταξης και Νο3 του ταμπλό της διοργάνωσης, προκειμένου να πάρει το εισιτήριο για τα ημιτελικά του τουρνουά.

Η Σάκκαρη προκρίθηκε στα προημιτελικά, νικώντας εμφατικά με 2-0 σετ (6-3, 6-2) τη Ρωσίδα, Εκατερίνα Αλεξάντροβα (Νο 18), ενώ από τη μεριά της η Γκαρσία επιβλήθηκε με ανατροπή 2-1 σετ της Καρολίνα Μούχοβα, ύστερα από τρεις ώρες μεγάλης μάχης.

Η Γαλλίδα έχει το απόλυτο στις αναμετρήσεις με την Σάκκαρη, καθώς έχει πετύχει τρεις νίκες στις ισάριθμες συναντήσεις τους. Στα ημιτελικά του τουρνουά στο Γουχάν το 2017 με 6-3, 6-2, στο 2ο γύρο στο Σινσινάτι το 2022 με 7-6, 6-7, 6-1 και τον Νοέμβριο στα ημιτελικά στα WTA Finals με 6-3, 6-2.

Στο πρώτο σετ η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια ήταν... χάρμα οφθαλμών. Με «όπλο» το καλό σερβίς της και κάνοντας δύο φορές break, στο πρώτο και στο πέμπτο game, η Μαρία κατάφερε να κάνει το 1-0 με το εμφατικό 6-2.

