Μεγάλη ανατροπή της Σάκκαρη και πρόκριση στον τρίτο γύρο του Indian Wells

Λίγες ώρες μετά από τον αποκλεισμό του Στέφανου Τσιτσιπά από το Indian Wells, με την πρόωρη έξοδο «φλέρταρε» και η Μαρία Σάκκαρη, η οποία κέρδισε τελικά την Σέλμπι Ρότζερς με 2-1 σετ (2-6, 6-4, 6-0).

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια, είχε χάσει και τις 3 προηγούμενες αναμετρήσεις με την Αμερικανίδα και λίγο έλειψε να έχει την ίδια μοίρα και σήμερα, κατάφερε όμως να γυρίσει τον διακόπτη την τελευταία στιγμή και να αλλάξει τα δεδομένα.

Η αναμέτρηση είχε μεγάλη διάρκεια, καθώς διακόπηκε από τη βροχή στα μέσα του 1ου σετ, με τη Σάκκαρη να μην παίζει καλά και να είναι ήδη πίσω με διπλό break στο 1-4. Η Ρότζερς κατάφερε στην επανεκκίνηση να υπερασπιστεί το σερβίς της και να κλείσει το σετ για το 6-2.

Το 2ο σετ ήταν αρκετά αμφίρροπο, με την Ρότζερς να κάνει πρώτη το break για το υπέρ της 2-1, αλλά τη Σάκκαρη να μένει «όρθια» και να ισοφαρίζει σε 2-2. Στο επόμενο game η Ελληνίδα έσβησε 4 break points και κατάφερε να κρατήσει το σερβίς της, για να περάσει μπροστά με 3-2.

Μια ακόμα πολύ δύσκολη στιγμή για την 27χρονη Ελληνίδα ήταν στο 9ο game, όταν βρέθηκε πίσω με 4-4, 0-40. Αυτή τη φορά έσβησε 3 break points, αλλά συνεχόμενα, για να κρατήσει ξανά το σερβίς της και μάλιστα να πάρει 8 πόντους στη σειρά και να κάνει break με love στο επόμενο game, παίρνοντας το 2ο σετ με 6-4.

Μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα η Σάκκαρη άλλαξε τα δεδομένα και πήρε τον πλήρη έλεγχο της αναμέτρησης χάρη σε νέο break που έκανε στο ξεκίνημα του 3ου σετ, για να προηγηθεί με 3-0.

Δεν υπήρχε γυρισμός μετά από αυτό για την Αμερικανίδα, που στα τελευταία λεπτά έδειχνε να αντιμετωπίζει και πρόβλημα τραυματισμού, αλλά κυρίως είχε καταρρεύσει πνευματικά, με τη Σάκκαρη να κερδίζει τους 16 από τους 18 τελευταίους πόντους του ματς και να κλείνει με bagel το 3ο σετ.

