Πυγμαχία: Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε το Πανελλήνιο πρωτάθλημα Παίδων - Παμπαίδων
Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 16 Νοεμβρίου 2021, 09:49
Με πολύ μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν τα Πανελλήνια πρωταθλήματα Παίδων - Κορασίδων, Παμπαίδων - Παγκορασίδων Πυγμαχίας που πραγματοποιήθηκε στο κλειστό γυμναστήριο της Αγίας Βαρβάρας.
Συμμετείχαν συνολικά 160 αθλητές κι αθλήτριες κι απέδειξαν ότι το μέλλον της Πυγμαχίας είναι ευοίωνο. Κατά γενική ομολογία ήταν το καλύτερο πρωτάθλημα που έχει γίνει, όσον αφορά την οργάνωση, τη διαιτησία, καθώς και τη πολυπληθή συμμετοχή. Γεγονός που φέρνει πολλά χαμόγελα, μιας και το ζητούμενο, κυρίως στις αναπτυξιακές κατηγορίες, είναι οι αθλητές να απολαμβάνουν πρώτα από όλα τους αγώνες.
Πρωταθλητής σύλλογος και πολυνίκης στις Παγκορασίδες και στις Κορασίδες αναδείχθηκε η Παναχαϊκή. Στους Παμπαίδες ο Άρης Θεσσαλονίκης στέφθηκε πρωταθλητές Ελλάδας και Πολυνίκης, ενώ στους Παίδες πρώτευσε ο Άρης Νικαίας, ενώ κατέκτησε και τον τίτλο του Πολυνίκη.
Η διοργάνωση στην κατηγορία των Παίδων - Παμπαίδων, ήταν η πρώτη μετά τη διακοπή της καραντίνας και συγκέντρωσαν πάρα πολλούς θεατές, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν σπουδαίες αγώνες,
Αναλυτικά οι νικητές ανά κατηγορία
Παίδων
54κ.
1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΣ ΑΡΗΣ)
2 ΚΑΛΙΒΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΟΙ ΑΘΑΝΑΤΟΙ)
3 ΛΑΖΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΑΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ)
57κ.
1 ΤΟΠΑΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΑΣ ΦΟΙΝΙΞ)
2 ΠΛΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ)
60κ.
1 ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΑΟ ΙΩΝΙΚΟΣ)
2 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (ΣΠΑ ΤΛΑΣΙΜΑΧΟΣ ΑΜΒΡΑΚΙΩΤΗΣ)
3 ΤΣΑΜΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ)
3 ΔΡΙΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΑΟ ΜΠΑΛΙΟΣ)
63 Kg
1 ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΟ ΜΑΧΗΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ)
2 ΤΟΡΜΟΥΣΟΓΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (ΠΓΣΙ ΤΙΓΡΗΣ)
3 ΜΥΛΩΝΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ (ΑΣ ΧΡΥΣΗ ΓΩΝΙΑ)
3 ΠΑΛΑΜΑΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΑΣΠ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ)
66 Kg
1 ΚΑΛΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΓΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ)
2 ΜΥΛΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΑΣ ΧΡΥΣΗ ΓΩΝΙΑ)
3 ΣΑΡΑΤΣΙ ΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΤΕΧΝΧΩΝ)
3 ΚΑΜΠΕΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ)
70 Kg
1 ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (ΑΣ ΗΡΑ ΝΙΚΑΙΑΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ)
2 ΛΑΓΟΥΔΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ (ΑΟ ΜΙΝΩΑΣ)
3 ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΣΠ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ)
3 ΑΡΑΒΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (ΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ)
75 Kg
1 ΤΣΕΒΡΕΝΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ)
2 ΧΑΝΤΙΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΟΙ ΑΘΑΝΑΤΟΙ)
3 ΠΑΧΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΟ ΜΙΝΩΑΣ)
3 ΠΑΛΑΙΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΑΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ)
80 Kg
1 ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΝΟΝ (ΑΡΗΣ)
2 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΜΕΩΝ (ΕΑΠ)
3 ΧΟΥΧΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ (ΑΣ ΑΤΛΑΝΤΙΔΑ)
80+ Kg
1 ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (ΓΝΟΝ ΑΡΗΣ)
2 ΠΙΡΟΥΖΙΑΝ ΑΡΑΜΑΪΣ (ΑΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ)
3 ΛΙΡΙΣΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (ΓΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ)
3 ΚΟΤΖΙΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΑΣ ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ)
ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ
37-40
1 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΑΣ ΑΡΗΣ)
2 ΠΡΟΜΠΟΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΑΓΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΤΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ)
3 ΚΑΛΠΑΚΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ (ΑΣ ΑΡΗΣ)
44 Kg
1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΔΗΣ ΝΕΑΡΧΟΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΑΣ ΑΡΗΣ)
2 ΚΑΠΟΥΡΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΑΣ ΟΔΥΣΣΕΥΣ)
3 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΟ ΜΑΧΗΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ)
46 Kg
1 ΤΣΙΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ (ΑΟ ΜΑΧΗΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ)
2 ΜΟΥΛΑΤΣΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (ΠΓΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ)
48 Kg
1 ΚΑΡΑΪΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΟ ΜΑΧΗΤΩΝ ΠΕΡΑΜΟΥ)
2 ΤΣΕΠΙΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ (ΦΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ)
3 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ)
3 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΑΑ ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ)
50 Kg
1 ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ)
2 ΚΙΡΒΕΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΑΠΣ ΕΥΠΑΤΩΡ)
3 ΚΟΥΤΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΠΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ)
52 Kg
1 ΤΟΠΑΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΣ ΦΟΙΝΙΞ
2 ΤΣΑΚΛΙΑΡΟΒ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΣΒΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ)
3 ΘΑΡΕΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΠΟΧ ΕΥΘΥΜΑΧΟΣ)
3 ΚΟΥΒΑΡΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ (ΑΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ)
54 Kg
1 ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ (ΑΟ ΜΙΝΩΑΣ)
2 ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΑΟ ΜΑΧΗΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ)
57 Kg
1 ΤΣΙΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΑΟ ΜΑΧΗΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ)
2 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΦΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ)
3 ΠΑΠΑΖΟΛΓΟΥ ΜΑΡΙΟΣ (ΜΓΣ ΑΕ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ)
3 ΛΟΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ (ΑΣ ΑΡΗΣ)
60 Kg
1 ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΣ ΧΡΥΣΗ ΓΩΝΙΑ)
2 ΓΑΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ (ΑΣ ΑΤΛΑΝΤΙΔΑ)
3 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΑΠΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ)
3 ΜΙΧΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΣΒΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ)
63 Kg
1 ΤΟΥΜΑΝΙΔΗΣ ΔΑΝΙΗΛ (ΑΟ ΜΑΧΗΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ)
2 ΚΟΥΤΡΟΔΗΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (ΑΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)
3 ΒΙΔΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΣΒΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ)
3 ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΑΠΟΧ ΕΥΘΥΜΑΧΟΣ)
66 Kg
1 ΜΠΛΙΑΤΖΕ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΑΣ ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ)
2 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (ΑΟ ΜΙΝΩΑΣ)
3 ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΟΙ ΑΘΑΝΑΤΟΙ)
70 Kg
1 ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (ΑΣ ΑΡΗΣ)
2 ΒΟΥΖΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΑΣ ΟΔΥΣΣΕΥΣ)
3 ΣΙΔΕΡΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ (ΑΣ ΑΤΛΑΝΤΙΔΑ)
3 ΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΦΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ)
75 Kg
1 ΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΑΠΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ)
2 ΓΙΟΒΑΝΟΒ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΑΟ ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ)
80 Kg
1 ΔΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΑΠΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ)
2 ΒΑΤΙΣΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ)
90 Kg
1 ΓΡΑΦΚΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (ΑΣ ΑΡΗΣ)
2 ΚΟΤΣΑΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΣΒΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ)
ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
44-46κ.
1 ΤΡΙΦΥΛΛΗ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ (ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ)
2 ΚΟΝΤΑΞΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (ΣΜΔΑ ΔΡΟΣΙΑΣ)
3 ΚΟΝΤΕΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (ΑΣ ΑΡΗΣ)
48 Kg
1 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ)
2 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΑΣ ΑΤΛΑΝΤΙΔΑΣ)
52 Kg
1 ΚΑΝΤΖΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ (ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ)
2 ΔΕΠΟΥΔΗ ΕΛΠΙΔΑ (ΑΠΣ ΕΥΠΑΤΩΡ)
3 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ (ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ)
3 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΣ ΑΙΑΣ)
54 Kg
1 ΚΑΤΕΧΑΚΗ ΜΑΡΙΑ (ΑΠΣ ΕΥΠΑΤΩΡ)
2 ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΒΛΑΣΙΑ (ΑΣ ΧΡΥΣΗ ΓΩΝΙΑ)
57 Kg
1 ΚΟΥΖΙΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΑΣ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ)
2 ΚΑΡΑΪΤΗ ΑΝΘΗ (ΑΟ ΜΑΧΗΤΩΝ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ)
3 ΛΟΛΗ ΦΑΝΗ (ΑΣ ΑΡΗΣ)
60 Kg
1 ΖΕΝΟΥΝΛΑΡΙ ΔΑΝΑΗ (ΑΠΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ)
2 ΠΑΥΛΑΚΗ ΑΜΑΛΙΑ (ΑΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)
66 Kg
1 ΚΟΝΤΙΔΟΥ ΔΟΜΙΝΙΚΗ (ΑΟ ΜΑΧΗΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
2 ΒΑΡΔΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (ΠΓΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ)
75 Kg
1 ΚΑΤΣΙΡΟΥΜΠΑ ΕΥΤΥΧΙΑ (ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ)
2 ΠΛΑΚΙΔΑ ΝΕΦΕΛΗ (ΠΓΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ)
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
37-40κ.
1 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ)
2 ΖΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ (ΑΣ ΧΡΥΣΗ ΓΩΝΙΑ)
57 Kg
1 ΠΕΤΡΟΤΣΙ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ (ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ)
2 ΚΑΝΤΑΡΤΖΗ ΕΙΡΗΝΗ (ΑΠΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ)
3 ΚΟΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΜΓΣ ΑΕ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ)
Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 16 Νοεμβρίου 2021, 09:51